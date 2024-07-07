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Евро
Нидерланды
06.07.2024 22:00 – FT 2 : 1
Турция
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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 00:02 |
14954
0

Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный кабмек от оранжевых. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

07 июля 2024, 00:02 |
14954
0
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный кабмек от оранжевых. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля в немецком Берлине состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оранжевые» пропустили первыми, на 36 минуте, забил Акайдын. Однако на 70-й минуте счет сравнял Де Врей, а через шесть минут победный гол забил Коди Гакпо.

Нидерланды в полуфинале турнира сыграют с Англией.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Евро-2024. 1/4 финала, 6 июля.

Нидерланды – Турция – 2:1
Голы: Де Врей, 70, Гакпо, 76 - Акайдин, 36.

ГОЛ! Акайдин, 36 мин, 0:1

ГОЛ! Де Врей, 70 мин, 1:1

ГОЛ! Гакпо, 76 мин, 2:1

Трансляция матчу

События матча

90’ +7
Бертуг Йылдырым (Турция) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! Автогол забил Мерт Мюльдюр (Турция).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Нидерланды).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Самет Акайдин (Турция).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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