Суркис и Шевченко в заявке. Украина U-19 сыграет против топ-соперников

Сборная Украины U-19 6 октября отправится в Испанию, где сыграет на турнире с участием четырех юношеских команд – Украины, Англии, Нидерландов и Швеции. У соперников будут игроки U-18.

Команда Дмитрия Михайленко 11 числа в полуфинале сыграет с Нидерландами U-18, а в другом матче встретятся Англия и Швеция. Далее состоятся финал и матч за третье место.

Украина U-19 готовится к матчам квалификации Евро-2025, которые пройдут в ноябре.

Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Назар Макаренко («Александрия»).

Защитники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (все – «Динамо» Киев), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Артем Копыл («Карпаты» Львов), Александр Гавриленко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко (оба – «Динамо» Киев), Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Эрик Калинец («Рух» Львов), Ярослав Караман («Полесье» Житомир), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Максим Лень («Фортуна», Германия), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Артем Гусол («Колос» Ковалевка).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Александр Ломага («Шахтер» Донецк).

Турнир юношеских сборных в Марбелье

11.10.2024

Полуфиналы

Англия (U-18) – Швеция (U-18). 15:30

Украина (U-19) – Нидерланды (U-18). 20:00

14.10.2024

Матч за 3-е место

12:30/14:30

Финал

12:30/14:30