Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

30 сентября пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала список игроков, вызванных Сергеем Ребровым на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко не попал в заявку. На счету Ярмоленко за украинскую сборную 124 матча и 46 голов.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский предположил, почему Ярмоленко не был вызван в ряды национальной команды.

«Интересный факт: Ярмоленко от Шевченко отстает всего на 2 мяча, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной. А сейчас мы видим, что Ярмоленко в резерве. Кто-то, видимо, не хочет этого или что-то с Ярмоленко или травма, или .....», – написал Милевский в Телеграме.