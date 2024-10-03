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  4. Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Лига наций
03 октября 2024, 21:57 |
430
1

Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Экс-нападающий сборной Украины высказался об этой ситуации

03 октября 2024, 21:57 |
430
1
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Instagram. Артем Милевский

30 сентября пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала список игроков, вызванных Сергеем Ребровым на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко не попал в заявку. На счету Ярмоленко за украинскую сборную 124 матча и 46 голов.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский предположил, почему Ярмоленко не был вызван в ряды национальной команды.

«Интересный факт: Ярмоленко от Шевченко отстает всего на 2 мяча, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной. А сейчас мы видим, что Ярмоленко в резерве. Кто-то, видимо, не хочет этого или что-то с Ярмоленко или травма, или .....», – написал Милевский в Телеграме.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Лига наций Артем Милевский
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Harun Bakircioğlu
Шевченко сказал Реброву не вызывать Ярмоленко? Что за бред?
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