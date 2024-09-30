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Сборная УКРАИНЫ
30 сентября 2024, 16:54 | Обновлено 30 сентября 2024, 17:03
1260
9

Ярмоленко в резерве и дебютанты. Заявка сборной Украины на Лигу наций

Ряд опытных игроков пропустят матчи сборной Украины

30 сентября 2024, 16:54 | Обновлено 30 сентября 2024, 17:03
1260
9
Ярмоленко в резерве и дебютанты. Заявка сборной Украины на Лигу наций
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды на матчи Лиги наций против Грузии 11 октября и Чехии 14 октября.

Отметим, что в списке отсутствуют опытные Андрей Ярмоленко (только резервный список) и Сергей Сидорчук. В сборную вернулся хавбек Алексей Гуцуляк из Полесья, а вот его партнер по команде Александр Назаренко пока оказался в резервном списке.

Дебютный вызов получил хавбек Шахтера Дмитрий Крыськив. Из-за травм команде не помогут Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Артем Бондаренко оказался в резервном списке.

Сборная Украины неудачно начала Лигу наций, проиграв Албании 1:2 и Чехии 2:3.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания).

Нападающие: Артем Довбык (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Александр Сваток («Остин», США), Александр Мартынюк («Александрия»), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — «Динамо» Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Полесье» Житомир).

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сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук Артем Бондаренко Дмитрий Крыськив Александр Назаренко (футбол) Алексей Гуцуляк
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
где Назаренко?где Попов? какой степаненко может быть если уже даже Ярмолу отцепили?
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+1
zelc006
Це зрада! Геть Серьожу до дому у Горловку коров пасти!
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+1
TolsTIyELF
Он консений. Где попоп Бондаренко и Назаренко? Какие нафин бондарь михайличенко и каьаев? Гоните єтого фізрука нах#й
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+1
proffesor
Фізручело не вчиться на своїх помилках, знову не бачу Назаренка та інших гравців на ходу в заявці! Гоніть його нах*й!
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0
Nick.Grabowski
Така заявка демотивує гравців УПЛ, які зараз в чудовій формі.
Що ще вони мають зробити, щоб отримати виклик у збірну України?
Але, напевно, все в гармонії. Який тренер - така і збірна.
Імхо, цією заявкою (її складом) Ребров показав, що він - частина олігархічної системи, а не сучасний, думаючий, європейський тренер. 
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0
Fitness.sports
Сикан передали 28 числа перенёс операцию и уже резерв? Зубков такой крутой? Последнее время в шахтаре однозначно заслуживает Бондаренко, с этим я соглашусь, Ну где он?
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0
FunnyCat_____
бондарь, серьезно? мы на выставку мебельной продукции едим что ли ?
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0
дыряво с пердя🤣
От шубкисовой дыр очки 7 брёвен много для сборной
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
Ответить
-1
дыряво с пердя🤣
Бревноленко🌲 на лесоповал отправили  
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-4
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