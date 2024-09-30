Ярмоленко в резерве и дебютанты. Заявка сборной Украины на Лигу наций
Ряд опытных игроков пропустят матчи сборной Украины
Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды на матчи Лиги наций против Грузии 11 октября и Чехии 14 октября.
Отметим, что в списке отсутствуют опытные Андрей Ярмоленко (только резервный список) и Сергей Сидорчук. В сборную вернулся хавбек Алексей Гуцуляк из Полесья, а вот его партнер по команде Александр Назаренко пока оказался в резервном списке.
Дебютный вызов получил хавбек Шахтера Дмитрий Крыськив. Из-за травм команде не помогут Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Артем Бондаренко оказался в резервном списке.
Сборная Украины неудачно начала Лигу наций, проиграв Албании 1:2 и Чехии 2:3.
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания).
Нападающие: Артем Довбык (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).
Резервный список
Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Александр Сваток («Остин», США), Александр Мартынюк («Александрия»), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — «Динамо» Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Полесье» Житомир).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер британца высказался о реванше
Косенко оценил достижение своей команды
Що ще вони мають зробити, щоб отримати виклик у збірну України?
Але, напевно, все в гармонії. Який тренер - така і збірна.
Імхо, цією заявкою (її складом) Ребров показав, що він - частина олігархічної системи, а не сучасний, думаючий, європейський тренер.
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲