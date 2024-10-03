«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин провел на поле весь матч и совершил 2 сейва. После игры испанское издание Marca оценило игру 25-летнего футболиста:

«Украинец вернулся в ворота «Реала» из-за травмы Куртуа, и Мадрид играл спокойно с ним. Лига чемпионов - это турнир Лунина, и хотя команда проиграла, он был один из лучших в матче. Его двойной сейв заслуживает попасть в сборник лучших моментов сезона. «Барселоне« после травмы тер Штегена пришлось выходить на рынок, но Мадрид может быть спокойным, зная, что у него есть кипер, без которого была бы невозможной победа в Лиге чемпионов прошлого сезона».