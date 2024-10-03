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  4. «Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 октября 2024, 12:57 |
2095
4

«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов

Украинский вратарь «Реала» пропустил от «Лилля»

03 октября 2024, 12:57 |
2095
4
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин провел на поле весь матч и совершил 2 сейва. После игры испанское издание Marca оценило игру 25-летнего футболиста:

«Украинец вернулся в ворота «Реала» из-за травмы Куртуа, и Мадрид играл спокойно с ним. Лига чемпионов - это турнир Лунина, и хотя команда проиграла, он был один из лучших в матче. Его двойной сейв заслуживает попасть в сборник лучших моментов сезона. «Барселоне« после травмы тер Штегена пришлось выходить на рынок, но Мадрид может быть спокойным, зная, что у него есть кипер, без которого была бы невозможной победа в Лиге чемпионов прошлого сезона».

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Лилль Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Комментарии 4
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serhiy
Бо Лунін нормальний воротар! Вся збірна ніуя не грає,головне  -Лунін винен. Але то наші люди так вміють обсирати .
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0
Saar
🤣🤣🤣ага , з Луніним Реал "грав спокійно", а з Куртуа (перший номер Реала і один з найкращих кіперів світу) Реал гра "не спокійно"🤣🤣. Наша збірна з Румунами теж грала спокійно...бо Лунін стояв..
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-8
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