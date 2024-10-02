Главная сенсация Лиги чемпионов. Реал с Луниным минимально проиграл Лиллю

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

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Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась сенсационной победой французского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол на 45+2-й минуте оформил Джонатан Дэвид. Канадский форвард реализовал пенальти.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Помимо пропущенного гола, украинец отметился крутым сейвом в середине первого тайма.

Лилль добыл первую победу в этой ЛЧ. В 1-м туре французы уступили 0:2 Спортингу. У Реала сейчас также 3 очка. На старте соревнований подопечные Карло Анчелотти переиграли Штутгарт 3:1.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Дэвид, 45+2 (пен.)