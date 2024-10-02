Главная сенсация Лиги чемпионов. Реал с Луниным минимально проиграл Лиллю
Игра завершилась со счетом 1:0, Дэвид забил Андрею с пенальти в конце первого тайма
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.
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Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась сенсационной победой французского клуба со счетом 1:0.
Единственный гол на 45+2-й минуте оформил Джонатан Дэвид. Канадский форвард реализовал пенальти.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Помимо пропущенного гола, украинец отметился крутым сейвом в середине первого тайма.
Лилль добыл первую победу в этой ЛЧ. В 1-м туре французы уступили 0:2 Спортингу. У Реала сейчас также 3 очка. На старте соревнований подопечные Карло Анчелотти переиграли Штутгарт 3:1.
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0
Гол: Дэвид, 45+2 (пен.)
𝑰𝑵𝑪𝑹𝑶𝒀𝑨𝑩𝑳𝑬, 𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝑰𝑸𝑼𝑬, 𝑳𝑬́𝑮𝑬𝑵𝑫𝑨𝑰𝑹𝑬 🏆— LOSC (@losclive) October 2, 2024
On l'a rêvé, ils l'ont fait, le LOSC s'impose face au Real Madrid grâce à Jonathan David 😍
C'est le tweet.#LOSCRMA 1-0
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Реал зіграв абсолютно ущербно проти французів, це просто нема слів, одні мати. Бенфіка порвала Атлетіко 4:0! Монако на виїзді ледве врятувалося із Динамо Загреб - 2:2! Астон Вілла дома обіграла Баварію - теж дуже несподіваний результат, як на мене. щось забагато несподіваних результатів
Монако - 13й
Бавария -14ая
Барселона - 15ая
ЮВЕ -16й
и РМА -17й
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