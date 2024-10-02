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Лига Чемпионов
Лилль
02.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Реал Мадрид
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Испания
02 октября 2024, 23:59 | Обновлено 03 октября 2024, 00:24
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11

Главная сенсация Лиги чемпионов. Реал с Луниным минимально проиграл Лиллю

Игра завершилась со счетом 1:0, Дэвид забил Андрею с пенальти в конце первого тайма

02 октября 2024, 23:59 | Обновлено 03 октября 2024, 00:24
1123
11
Главная сенсация Лиги чемпионов. Реал с Луниным минимально проиграл Лиллю
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась сенсационной победой французского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол на 45+2-й минуте оформил Джонатан Дэвид. Канадский форвард реализовал пенальти.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Помимо пропущенного гола, украинец отметился крутым сейвом в середине первого тайма.

Лилль добыл первую победу в этой ЛЧ. В 1-м туре французы уступили 0:2 Спортингу. У Реала сейчас также 3 очка. На старте соревнований подопечные Карло Анчелотти переиграли Штутгарт 3:1.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Дэвид, 45+2 (пен.)

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Андрей Лунин пенальти Джонатан Дэвид Реал Мадрид Лилль Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Viktor Shuper
дуже дивні результати загалом вчора. Ювентус у меншості забив 2 голи Лейпцигу і виграв)
Реал зіграв абсолютно ущербно проти французів, це просто нема слів, одні мати. Бенфіка порвала Атлетіко 4:0! Монако на виїзді ледве врятувалося із Динамо Загреб - 2:2! Астон Вілла дома обіграла Баварію - теж дуже несподіваний результат, як на мене. щось забагато несподіваних результатів
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+2
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T-800
праймовый Арсенал -12
Монако - 13й
Бавария -14ая
Барселона - 15ая
ЮВЕ -16й
и РМА -17й
ачуметь
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0
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T-800
никакой сенсации, вот датчане когда-то на Бернабеу прошли Реал по сумме двух матчей 
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-1
Saar
Мля, стояв би Куртуа, - була б нічия, мінімум! Заберіть це дно в дубль!
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-15
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