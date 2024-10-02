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Лилль
02.10.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 22:00 | Обновлено 02 октября 2024, 22:05
7584
0

Лилль – Реал Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

02 октября 2024, 22:00 | Обновлено 02 октября 2024, 22:05
7584
0
Лилль – Реал Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Лилль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лилль – Реал Мадрид
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События матча

45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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