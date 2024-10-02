02.10.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Лига чемпионов02 октября 2024, 22:00 | Обновлено 02 октября 2024, 22:05
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Лилль – Реал Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву
02 октября 2024, 22:00 | Обновлено 02 октября 2024, 22:05
7584
0
Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Лилль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лилль – Реал МадридСмотреть трансляцию
События матча
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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