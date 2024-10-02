2 октября на «Стад Пьер-Моруа» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Лилль» встретится с «Реалом» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лилль

Команда периодически добивается серьезных результатов. Особняком, конечно, стоит чемпионство - удалось повторить сенсационный успех Монако, потеснив с вершины ПСЖ. Повторить такой триумф не получилось, в том числе и Паулу Фонсеке. Но в прошлом сезоне португалец завоевал 4-е место в Лиге 1. После этого он уехал в Милан, а в новом розыгрыше догами руководил уже Брюно Женезьо. На внутренней арене картина не впечатляет, там клуб откатился в середину таблицы. Правда, в крайнем туре разгромили 3:0 Гавр. Но зато в квалификации Лиги чемпионов французы прошли и Фенербахче, и Славию. Правда, основной раунд клуб начинал в Лиссабоне, где уступили 0:2 местному Спортингу.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Реал (Мадрид)

Клуб вернул себе статус сильнейшего в прошлом сезоне и в Испании, и в Лиге чемпионов. А летом получилось наконец-то подписать Килиана Мбаппе. Несмотря на этот мега-трансфер, заодно Флорентино Перес приобрел и очередного юного бразильского таланта, Эндрика. Но при этом он проигнорировал прощанье с многолетними лидерами, Начо и Кроосом, предоставив Анчелотти разбираться с обороной и полузащитой. Возможно, именно кадровые вопросы привели к не лучшему старту в новой темпораде, когда первые выездные поединки приносили только ничьи с довольно скромными противниками. Потом все-таки Карло нашел рецепт хорошей игры. И только дерби с Атлетико не получилось довести до победы - пропустили на 1:1 в самой концовке. Непросто было и в Лиге чемпионов. Неопытный Штутгарт сравнивал счет в Мадриде, и только в концовке немцам забили еще дважды.

Статистика личных встреч

Французы впервые примут королевский клуб.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от этой пары. Опытные испанцы и правда должны справиться с находящимися не в лучшей форе французами и оформят даже на выезде победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,88).