Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

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Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась сенсационной победой французского клуба со счетом 1:0. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин впервые в сезоне вышел в стартовом составе.

После завершения встречи наставник королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение подопечных:

«То, чего с нами, к счастью, не случалось много раз в последнее время, случилось: команда-соперник сыграла лучше и заслужила победу. Нам было трудно войти в игру на уровне интенсивности. Мы могли вырвать вничью, поскольку у нас были шансы в конце, но это было бы не заслужено. Нам нужно извлекать уроки – также, как и после прошлого поражения.

Вы можете проиграть, это спорт, но проигрыш, не вызывающий хороших ощущений, – это то, что меня беспокоит больше всего. У нас есть все ресурсы, чтобы извлечь уроки из поражения и в следующий раз провести матч лучше. Нам нужно быстро исправить ситуацию, потому что в субботу у нас следующая игра.

Мы должны смотреть на вещи холодным разумом, не отбрасывать все подряд, но очевидно, что мы должны совершенствоваться. Сегодня такое ощущение, что нам было трудно создавать. Давление на мяч было довольно медленным, идей было мало. Если вам трудно хорошо обращаться с мячом и вы медленно добираетесь до ворот, то это проблема.

Поражение из-за матча с Атлетико в воскресенье? Это была нехорошая ночь, нам не следует искать оправданий. Нам нужно совершенствоваться и не более того.

Есть динамика, которую необходимо улучшить, и эта игра — поворот назад, но мы должны продолжать бороться, бороться и совершенствоваться. Лилль нас не удивил, они были более мотивированы, чем мы. Они играли с большим количеством игроков, у которых была интенсивность, правильность и четкость владения мячом.

Я очень искренен, критика по поводу сегодняшнего матча справедливая, правильная, и мы должны ее принять. Мы не показали хороший вариант себя в этом матче. Последнее поражение в январском дерби стало фантастическим тревожным звонком, потому что после него мы побеждали. Я надеюсь, что и здесь будет то же самое».

Видеообзор матча Лилль – Реал (1:0)