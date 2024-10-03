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  4. Андрей ЛУНИН: «Могу быть в Реале номером один. Буду бороться за свое место»
Лига чемпионов
03 октября 2024, 03:19 |
96
2

Андрей ЛУНИН: «Могу быть в Реале номером один. Буду бороться за свое место»

Украинский голкипер пообщался с журналистами после поражения от Лилля в Лиге чемпионов

03 октября 2024, 03:19 |
96
2
Андрей ЛУНИН: «Могу быть в Реале номером один. Буду бороться за свое место»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

После завершения встречи украинский голкипер сливочных Андрей Лунин пообщался с прессой:

«Мое продление контракта – это жест доверия со стороны клуба по отношению ко мне. С первого дня я уже говорил, что это клуб моей мечты. Очевидно, никто мне ничего просто так не даст, и все видели, на что я способен. Я могу быть здесь номером один и буду продолжать бороться за свою позицию изо всех сил. Я поддерживаю Куртуа и желаю всего самого наилучшего.

Поражение Лиллю? Не нужно делать много выводов. Мы прошли отличную серию игр без поражений. Мы одна команда, такие вещи могут случиться, и мы должны сейчас готовиться к следующей игре дома с нашими фанами.

Много матчей за сезон? Играть так – тяжело физически и морально. Пусть ответственные люди лучше об этом подумают. Два дня назад у нас был очень тяжелый физически и эмоционально матч», – пояснил Андрей.

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Андрей Лунин Лига чемпионов Лилль Реал Мадрид
Даниил Агарков Источник: Marca
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Комментарии 2
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Saar
Ти- номер 1 дублер Куртуа. Кращого дублера Реал не знайшов. Ближче до закінчення контракту Куртуа, Реал буде шукати іншого зіркового воротаря. Так було з Каньїсаресом, потім з Касільясом тепер з Куртуа. На не бачить в тобі Анчелотті якостей, щоб бути номер 1 , коли в Реалі є Куртуа!
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