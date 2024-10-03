2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

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Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Дэвид, 45+2

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Дэвид, 45+2 мин.