Лилль – Реал – 1:0. Пропущенный пенальти и двойной сейв Лунина. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.
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Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0
Гол: Дэвид, 45+2
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Дэвид, 45+2 мин.
События матча
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