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Лига Чемпионов
Лилль
02.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 октября 2024, 00:47 |
1656
1

Лилль – Реал – 1:0. Пропущенный пенальти и двойной сейв Лунина. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

03 октября 2024, 00:47 |
1656
1
Лилль – Реал – 1:0. Пропущенный пенальти и двойной сейв Лунина. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Дэвид, 45+2

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Дэвид, 45+2 мин.

События матча

45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Та хоть 10 сейвів! Реал- ПРОГРАВ !
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