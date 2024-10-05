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Первая лига
ЮКСА
05.10.2024 14:00 – 11 0 : 1
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 октября 2024, 14:00 |
47
0

ЮКСА – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября видеотрансляцию матча 10-го тура Первой лиги

05 октября 2024, 14:00 |
47
0
ЮКСА – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

5 октября проходит поединок 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 10-й тур, 5 октября

14:00. ЮКСА Тарасовка – Кудровка

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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