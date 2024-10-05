Украина. Первая лига05 октября 2024, 14:00 |
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ЮКСА – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября видеотрансляцию матча 10-го тура Первой лиги
05 октября 2024, 14:00 |
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5 октября проходит поединок 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 10-й тур, 5 октября
14:00. ЮКСА Тарасовка – Кудровка
Турнирная таблица
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