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Первая лига
ЮКСА
05.10.2024 14:00 – FT 3 : 4
Кудровка
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Украина. Первая лига
06 октября 2024, 05:41 | Обновлено 06 октября 2024, 06:51
58
0

Голепад в Первой лиге. ЮКСА и Кудровка в очном матче забили семь голов

Состоялся поединок группы Б

06 октября 2024, 05:41 | Обновлено 06 октября 2024, 06:51
58
0
Голепад в Первой лиге. ЮКСА и Кудровка в очном матче забили семь голов
ЮКСА

Состоялся матч 9 тура в группе Б Первой лиги Украины. Футбольный клуб ЮКСА принимал «Кудровку».

Игра запомнилась феерией мячей. Сначала гости повели 0:2, затем команды обменялись голами. Во втором тайме счет стал 3:3, однако «Кудровка» сумела забить победный гол усилиями Артема Легостаева.

Эта победа позволила «Кудровке» выйти на третье место в таблице, ЮКСА на втором месте, а лидирует «Полтава».

Первая лига Украины. 9 тур. Группа Б

ЮКСА – Кудрявка – 3:4

Голы: Казаков, 26, Синегуб, 54, Вава, 63, пен – Сторчоус, 7, Коркишко, 18, 30, пен, Легостаев, 73

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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