Голепад в Первой лиге. ЮКСА и Кудровка в очном матче забили семь голов

Состоялся матч 9 тура в группе Б Первой лиги Украины. Футбольный клуб ЮКСА принимал «Кудровку».

Игра запомнилась феерией мячей. Сначала гости повели 0:2, затем команды обменялись голами. Во втором тайме счет стал 3:3, однако «Кудровка» сумела забить победный гол усилиями Артема Легостаева.

Эта победа позволила «Кудровке» выйти на третье место в таблице, ЮКСА на втором месте, а лидирует «Полтава».

Первая лига Украины. 9 тур. Группа Б

ЮКСА – Кудрявка – 3:4

Голы: Казаков, 26, Синегуб, 54, Вава, 63, пен – Сторчоус, 7, Коркишко, 18, 30, пен, Легостаев, 73

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