Реал нацелился на главного джокера Европы. Он опозорил легенду
Джон Дуран может покинуть «Астон Виллу»
Мадридский «Реал» интересуется колумбийским нападающим английской «Астон Виллы» Джоном Дураном, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «вилланы» не отпустят 20-летнего футболиста дешевле, чем за 50 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне 2024/25 Джон Дюран провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами. 5 из 6 своих голов он забил после выхода на замену, и 4 из них приносили его команде победу.
Последними были поражены ворота мюнхенской «Баварии» (1:0) в матче Лиги чемпионов. Тогда Джон удачно воспользовался позиционной ошибкой легендарного вратаря Мануэля Нойера, забив гол из-за пределов штрафной площади.
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