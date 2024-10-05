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  4. Реал нацелился на главного джокера Европы. Он опозорил легенду
Испания
05 октября 2024, 14:00 |
1918
0

Реал нацелился на главного джокера Европы. Он опозорил легенду

Джон Дуран может покинуть «Астон Виллу»

05 октября 2024, 14:00 |
1918
0
Реал нацелился на главного джокера Европы. Он опозорил легенду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дюран

Мадридский «Реал» интересуется колумбийским нападающим английской «Астон Виллы» Джоном Дураном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «вилланы» не отпустят 20-летнего футболиста дешевле, чем за 50 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2024/25 Джон Дюран провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами. 5 из 6 своих голов он забил после выхода на замену, и 4 из них приносили его команде победу.

Последними были поражены ворота мюнхенской «Баварии» (1:0) в матче Лиги чемпионов. Тогда Джон удачно воспользовался позиционной ошибкой легендарного вратаря Мануэля Нойера, забив гол из-за пределов штрафной площади.

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Джон Дуран Реал Мадрид Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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