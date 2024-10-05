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05 октября 2024, 00:16 |
720
1

Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола

Признание получил легендарный Пеле

05 октября 2024, 00:16 |
720
1
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории, которые играли под десятым номером.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают два легендарных аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.

На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини, а венгр Ференц Пушкаш – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Зинедин Зидан, Роналдиньо, Деннис Бергкамп, Уэйн Руни, Роберто Баджо.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие «десятки» в истории футбола по версии Give Me Sport

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Диего Марадона Лионель Месси Пеле Мишель Платини Ференц Пушкаш Зинедин Зидан Роналдиньо Деннис Бергкамп Уэйн Руни Роберто Баджо
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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