Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории, которые играли под десятым номером.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают два легендарных аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.

На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини, а венгр Ференц Пушкаш – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Зинедин Зидан, Роналдиньо, Деннис Бергкамп, Уэйн Руни, Роберто Баджо.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие «десятки» в истории футбола по версии Give Me Sport