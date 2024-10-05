Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Признание получил легендарный Пеле
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории, которые играли под десятым номером.
Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают два легендарных аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.
На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини, а венгр Ференц Пушкаш – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Зинедин Зидан, Роналдиньо, Деннис Бергкамп, Уэйн Руни, Роберто Баджо.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Лучшие «десятки» в истории футбола по версии Give Me Sport
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