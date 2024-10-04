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Чемпионат Италии
Наполи
04.10.2024 19:30 – FT 3 : 1
Комо
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Италия
04 октября 2024, 22:58 | Обновлено 04 октября 2024, 23:13
167
0

Наполи – Комо – 3:1. Мощная игра Лукаку. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча седьмого тура чемпионата Италии

04 октября 2024, 22:58 | Обновлено 04 октября 2024, 23:13
167
0
Наполи – Комо – 3:1. Мощная игра Лукаку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Комо

4 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Италии, в котором Наполи принимал дома Комо.

Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Лидер неаполитанцев Ромелу Лукаку забил гол и отдал две результативные передачи.

Чемпионат Италии 2024/25. 7-й тур, 4 октября

Наполи – Комо 3:1

Голы: Мактоминей 1, Лукаку 53, Нерес 86 – Стрефецца 43.

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Наполи).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Комо).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
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Наполи Комо чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Ромелу Лукаку Давид Нерес Скотт Мактоминей
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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