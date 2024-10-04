Италия04 октября 2024, 22:58 | Обновлено 04 октября 2024, 23:13
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Наполи – Комо – 3:1. Мощная игра Лукаку. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча седьмого тура чемпионата Италии
04 октября 2024, 22:58 | Обновлено 04 октября 2024, 23:13
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4 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Италии, в котором Наполи принимал дома Комо.
Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Лидер неаполитанцев Ромелу Лукаку забил гол и отдал две результативные передачи.
Чемпионат Италии 2024/25. 7-й тур, 4 октября
Наполи – Комо – 3:1
Голы: Мактоминей 1, Лукаку 53, Нерес 86 – Стрефецца 43.
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Наполи).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Комо).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
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