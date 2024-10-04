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Наполи
04.10.2024 19:30 - : -
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Италия
04 октября 2024, 14:35 |
371
0

Наполи – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 4 октября в 19:30 по Киеву

04 октября 2024, 14:35 |
371
0
Наполи – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 7-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Комо». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Наполи

Команда смогла стать сенсацией позапрошлого сезона, впервые со времен Марадоны выиграв скудетто. Удивила она и в 2023/2024 - не тем, что потеряла позиции - это как раз было ожидаемым. Но насколько же резко и глубоко это было, и как мало дали попытки что-то исправить, вплоть до смены наставников. Тем более удивительно, что в Турин согласился приехать Антонио Конте. Он провел определенную британизацию - конечно же, взял и сюда Лукаку, а также подписал шотландцев Гилмора и Мактоминея. Начало сезона в актив не внести, там была нулевая ничья в кубке с Моденой (прошли все-таки дальше по пенальти), после чего разгромно уступили Вероне. Но после такой пробуксовки на старте партенопеи не смогли выиграть только у Ювентуса - на выезде закончили 0:0. Зато с Монцей оформили солидные 2:0.

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Комо

Клуб имел какие-то успехи в довольно далеком прошлом, но в реальности мало что представлял. Но в итоге именно этим проектом заинтересовались достаточно серьезные в финансовом плане инвесторы. Благодаря этому получилось в прошлом сезоне пробиться в Серию А. Готовясь играть там, боссы озерников сделали ряд противоречивых шагов. Во первых, они окончательно назначили неопытного Сеска Фабрегаса полноценным главным тренером. Во-вторых, в комплектации предпочитали опытных исполнителей. Правда, один из них, Варан, толком не дебютировав, принял решение о завершении карьеры в целом. А остальные с трудом, по пенальти, прошли летом Сампдорию в кубке, и начали чередовать в чемпионате ничьи и поражения. И выиграли там, где этого мало кто ждал: 2:1 в Бергамо с Аталантой. А потом выиграли и перестрелку на своем поле с Вероной - закончили 3:2.

Статистика личных встреч

Партенопеи в конце прошлого века побеждали в кубке. А вот в интервале 2002-2004 островитяне в формате Лиги 2 выиграли все четыре встречи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в новую победу подопечных Конте. Но гости могут создать проблемы фавориту - поставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Наполи
4 октбря 2024 -
19:30
Комо
Тотал голов больше 2.5 1.72 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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