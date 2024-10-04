Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо
В 7-м туре чемпионата Италии подопечные Конте обыграли соперников со счетом 3:1
4 сентября состоялся матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Комо.
Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
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Голами за Наполи отличились Скотт Мактоминей (на 25-й секунде!), Ромелу Лукаку (пенальти) и Давид Нерес. Кроме того, бельгийский форвард также отдал по одному ассисту на своих партнеров.
У подопечных Сеска Фабрегаса единственный мяч оформил Габриэль Стрефецца на 43-й минуте.
Сейчас Антонио Конте и компания идут на первом месте с 16 очками в таблице чемпионата Италии. У Комо в активе 8 пунктов и 10-я строчка.
Серия А 2024/25. 7-й тур, 4 октября
Наполи – Комо – 3:1
Голы: Мактоминей, 1, Лукаку, 53 (пен.), Нерес, 86 – Стрефецца, 43
⏹️ Full time: #NapoliComo 3-1💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/e0e0iegSQu
Full time in Naples ⏹️ pic.twitter.com/hg0pZn16Mq— Como1907 (@Como_1907) October 4, 2024
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