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Чемпионат Италии
Наполи
04.10.2024 19:30 – FT 3 : 1
Комо
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04 октября 2024, 21:55 | Обновлено 04 октября 2024, 22:11
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Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо

В 7-м туре чемпионата Италии подопечные Конте обыграли соперников со счетом 3:1

04 октября 2024, 21:55 | Обновлено 04 октября 2024, 22:11
305
0
Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября состоялся матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Комо.

Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

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Голами за Наполи отличились Скотт Мактоминей (на 25-й секунде!), Ромелу Лукаку (пенальти) и Давид Нерес. Кроме того, бельгийский форвард также отдал по одному ассисту на своих партнеров.

У подопечных Сеска Фабрегаса единственный мяч оформил Габриэль Стрефецца на 43-й минуте.

Сейчас Антонио Конте и компания идут на первом месте с 16 очками в таблице чемпионата Италии. У Комо в активе 8 пунктов и 10-я строчка.

Серия А 2024/25. 7-й тур, 4 октября

Наполи – Комо – 3:1

Голы: Мактоминей, 1, Лукаку, 53 (пен.), Нерес, 86 – Стрефецца, 43

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Давид Нерес Сеск Фабрегас Антонио Конте Скотт Мактоминей Наполи Комо Серия A чемпионат Италии по футболу Ромелу Лукаку пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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