Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо

4 сентября состоялся матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Комо.

Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

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Голами за Наполи отличились Скотт Мактоминей (на 25-й секунде!), Ромелу Лукаку (пенальти) и Давид Нерес. Кроме того, бельгийский форвард также отдал по одному ассисту на своих партнеров.

У подопечных Сеска Фабрегаса единственный мяч оформил Габриэль Стрефецца на 43-й минуте.

Сейчас Антонио Конте и компания идут на первом месте с 16 очками в таблице чемпионата Италии. У Комо в активе 8 пунктов и 10-я строчка.

Серия А 2024/25. 7-й тур, 4 октября

Наполи – Комо – 3:1

Голы: Мактоминей, 1, Лукаку, 53 (пен.), Нерес, 86 – Стрефецца, 43