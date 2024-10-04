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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.10.2024 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 октября 2024, 12:10 |
105
0

Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 5 октября в 22:00 по Киеву

04 октября 2024, 12:10 |
105
0
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 5 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Вильярреал
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Вильярреал Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал - Вильярреал смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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