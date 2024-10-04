05.10.2024 22:00 - : -
Испания04 октября 2024, 12:10 |
105
0
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 5 октября в 22:00 по Киеву
04 октября 2024, 12:10 |
105
0
В субботу, 5 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вильярреал».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – ВильярреалСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 октября 2024, 11:49 0
Переполненный клубный лазарет «моряков» постепенно уменьшается
Футбол | 04 октября 2024, 07:05 35
Киевляне проиграли «Хоффенхайму» 0:2
Футбол | 04.10.2024, 11:09
Футзал | 03.10.2024, 19:54
Футбол | 03.10.2024, 15:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2024, 02:39 31
02.10.2024, 15:45 23
03.10.2024, 11:55
02.10.2024, 09:03 25
03.10.2024, 02:14 3
02.10.2024, 22:46 6
02.10.2024, 15:23 6