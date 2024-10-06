05.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Испания06 октября 2024, 01:13 | Обновлено 06 октября 2024, 01:14
1291
0
Реал – Вильярреал – 2:0. Сухой матч Лунина, травма Карвахаля. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги
06 октября 2024, 01:13 | Обновлено 06 октября 2024, 01:14
1291
0
В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «сливочных» сыграл Андрей Лунин. Голы забивали Вальверде и Винисиус.
Ла Лига. 9-й тур, 5 октября.
Реал – Вильярреал – 2:0
Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73.
Видеообзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2024, 13:40 3
В Ламине Ямале видят нового Неймара
Теннис | 05 октября 2024, 15:34 11
Юлия продолжает участие в турнире
Футбол | 06.10.2024, 00:54
Футбол | 05.10.2024, 17:37
Футбол | 05.10.2024, 08:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2024, 00:44
05.10.2024, 01:32 2
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
04.10.2024, 16:46 30
04.10.2024, 18:30 45
04.10.2024, 11:30 4
Бокс