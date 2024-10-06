Реал Мадрид

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

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В стартовом составе «сливочных» сыграл Андрей Лунин. Голы забивали Вальверде и Винисиус.

Ла Лига. 9-й тур, 5 октября.

Реал – Вильярреал – 2:0

Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73.

Видеообзор матча