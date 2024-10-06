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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Вильярреал
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Испания
06 октября 2024, 01:13 | Обновлено 06 октября 2024, 01:14
1291
0

Реал – Вильярреал – 2:0. Сухой матч Лунина, травма Карвахаля. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

06 октября 2024, 01:13 | Обновлено 06 октября 2024, 01:14
1291
0
Реал – Вильярреал – 2:0. Сухой матч Лунина, травма Карвахаля. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «сливочных» сыграл Андрей Лунин. Голы забивали Вальверде и Винисиус.

Ла Лига. 9-й тур, 5 октября.

Реал – Вильярреал – 2:0
Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73.

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Вильярреал видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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