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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.10.2024 22:00 - : -
Вильярреал
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05 октября 2024, 04:27 | Обновлено 05 октября 2024, 04:29
15
0

Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 5 октября в 22:00 по Киеву

05 октября 2024, 04:27 | Обновлено 05 октября 2024, 04:29
15
0
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 октября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне снова вышла на вершину, причем как испанского (победы в Примере и Суперкубке), так и международного (Лига чемпионов) футбола. Летом и так звездный состав пополнили Эндрик и, главное, Мбаппе. Но при этом не стоит забывать, что Начо уехал на Ближний Восток, Кроос вообще завязал, а Алаба никак не может восстановиться. Закончив только вничью первые два выездных матча в Примере, королевский клуб сразу таким образом дал фору Барселоне. Но больше не терял очки до дерби Мадрида с Атлетико - но там позволили принципиальному сопернику сровнять на 5-й добавленной минуте. А в Лиге чемпионов был непростой старт - Штутгарт дома дожали, закончив 3:1, но с Лиллем на выезде все-таки проиграли, ничем не ответив на гол Дэвида с пенальти в раздевалку.

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Вильярреал

Клуб воспринимался как завсегдатай еврокубков. При Унаи Эмери и вовсе получилось блеснуть на международной арене, выиграв Лигу Европы и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. А в 2023-м году, уже без тренера, уехавшего в АПЛ, получилось подняться на 5-е место в Примере. Но потом все развалилось. Только после возвращение на тренерский пост Марселино позволило наладить игру. Но все-таки в зоне еврокубков финишировать не получилось. Потеряв летом ряд лидеров (особняком выделяются Серлот и Йоргенсен), и набрав немало новичков, подводники в целом хороши. Да, были 1:5 с Барселоной, но это единственная осечка на старте - но при этом выиграли у Севильи, Сельты, Мальорки и Эспаньола. Закрывая сентябрь приемом Лас-Пальмаса, дома добились уверенной, 3:1, победы.

Статистика личных встреч

В семи последних очных матчах у сторон по две победы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в еще одну осечку галактикос кряду. Но они не в лучшей форме, и гости это попытаются использовать - ждем, что они выиграют при форе +2,0 (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
5 октбря 2024 -
22:00
Вильярреал
Фора Вильярреала (+2) 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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