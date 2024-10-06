Первый clean sheet от Лунина в сезоне! Реал убедительно одолел Вильярреал
Мадридцы победили со счетом 2:0
В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «сливочных» вышел Андрей Лунин. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не восстановился от травмы. Лунин сумел сохранить ворота на замке – это первый сухой матч Андрея в сезоне.
За «Реал» сегодня забивали Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор.
Мадридцы сравнялись по очкам с лидером чемпионата «Барселоной» – у обоих по 21 баллу, правда, каталонцы имеют матч в запасе. «Вильярреал» пока закрывает топ-3 чемпионата с 17 очками.
Ла Лига. 9-й тур, 5 октября.
Реал – Вильярреал – 2:0
Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73.
Реал Мадрид: Лунин, Менди, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Беллингем, Камавинга (Милитао, 71), Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор (Гюлер, 79), Мбаппе (Родриго, 71).
Вильярреал: Конде, Кардона, Коста, Альбиоль (Байи, 68), Фемения, Гуйе, Парехо (Терратс, 79), Комесанья, Алекс Баэна (Пино, 68), Барри, Пепе (Ахомаш, 68).
🏁 @RealMadrid 2-0 @VillarrealCF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 5, 2024
⚽ 14' @FedeeValverde
⚽ 73' @ViniJr#RealMadridVillarreal | @emirates pic.twitter.com/PcC2mzwx2u
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер был недоволен некоторыми действиями украинца на поле
17-летний вундеркинд снова вляпался в скандал, второй раз за год...
Проблеми на стандартах залишилися.
До Куртуа в плані спокійності, зрілості та впевненості Луніну далеко.
Імхо, Реалу давно потрібно було знайти якогось досвідченого резервіста-ветерана (Наваса або подібних)... а Луніна відправити на реальну обкатку кудись на 1-2 сезони.