Первый clean sheet от Лунина в сезоне! Реал убедительно одолел Вильярреал

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

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В стартовом составе «сливочных» вышел Андрей Лунин. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не восстановился от травмы. Лунин сумел сохранить ворота на замке – это первый сухой матч Андрея в сезоне.

За «Реал» сегодня забивали Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор.

Мадридцы сравнялись по очкам с лидером чемпионата «Барселоной» – у обоих по 21 баллу, правда, каталонцы имеют матч в запасе. «Вильярреал» пока закрывает топ-3 чемпионата с 17 очками.

Ла Лига. 9-й тур, 5 октября.

Реал – Вильярреал – 2:0

Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73.

Реал Мадрид: Лунин, Менди, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Беллингем, Камавинга (Милитао, 71), Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор (Гюлер, 79), Мбаппе (Родриго, 71).



Вильярреал: Конде, Кардона, Коста, Альбиоль (Байи, 68), Фемения, Гуйе, Парехо (Терратс, 79), Комесанья, Алекс Баэна (Пино, 68), Барри, Пепе (Ахомаш, 68).

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