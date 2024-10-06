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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Вильярреал
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Испания
06 октября 2024, 00:02 | Обновлено 06 октября 2024, 00:38
1182
6

Первый clean sheet от Лунина в сезоне! Реал убедительно одолел Вильярреал

Мадридцы победили со счетом 2:0

06 октября 2024, 00:02 | Обновлено 06 октября 2024, 00:38
1182
6
Первый clean sheet от Лунина в сезоне! Реал убедительно одолел Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «сливочных» вышел Андрей Лунин. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не восстановился от травмы. Лунин сумел сохранить ворота на замке – это первый сухой матч Андрея в сезоне.

За «Реал» сегодня забивали Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор.

Мадридцы сравнялись по очкам с лидером чемпионата «Барселоной» – у обоих по 21 баллу, правда, каталонцы имеют матч в запасе. «Вильярреал» пока закрывает топ-3 чемпионата с 17 очками.

Ла Лига. 9-й тур, 5 октября.

Реал – Вильярреал – 2:0
Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73.

Реал Мадрид: Лунин, Менди, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Беллингем, Камавинга (Милитао, 71), Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор (Гюлер, 79), Мбаппе (Родриго, 71).

Вильярреал: Конде, Кардона, Коста, Альбиоль (Байи, 68), Фемения, Гуйе, Парехо (Терратс, 79), Комесанья, Алекс Баэна (Пино, 68), Барри, Пепе (Ахомаш, 68).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Keen Vision
Молодець, за 2 складних матчі лише 1 пропущений гол із пенальті - майже ідеально відстояв.
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+4
Boodya
Ну все, зараз понесеться 1000 новин про Луніна
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+3
Nick.Grabowski
Команда не довіряє Луніну, який поводиться як підліток. 
Проблеми на стандартах залишилися. 
До Куртуа в плані спокійності, зрілості та впевненості Луніну далеко.  
Імхо, Реалу давно потрібно було знайти якогось досвідченого резервіста-ветерана (Наваса або подібних)... а Луніна відправити на реальну обкатку кудись на 1-2 сезони.
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0
Serhii P.
А були моменти біля воріт Луніна?
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0
saltim
Косвенно виноват в тяжелой травме Карвахаля в самом конце матча. Все ему показывали бей лонгболом к чужим воротам а он отдал пас на Карвахаля и тому настал кирдык
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-8
saltim
Моменты были но ударов в створ опасных нет. Выглядел ненадежным каким то. Метался в воротах как Кепа. До Куртуа ему бесконечно далеко
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-8
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