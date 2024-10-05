Выигрывал ли когда-нибудь обладатель Golden Boy премию Золотой мяч

В 2003 году итальянская газета Tuttosport учредила новый индивидуальный приз в профессиональном футболе – Golden Boy, который на ежегодной основе с тех пор вручается лучшему молодому футболисту Европы. Для того, чтобы стать обладателем этой премии кандидату нужно соответствовать ряду критериев, в том числе быть моложе 21 года и играть в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Определение наиболее достойного кандидата, который в итоге и становится обладателем премии Golden Boy ежегодно происходит на основании волеизъявления журналистов из различных стран, в частности, Италии, Германии, Португалии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов. Каждый член жюри (в минувшем году их было 50 человек) представляет свою пятерку лучших молодых футболистов европейского континента, где каждый игрок получает соответствующий балл: за первое место – 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пятое – 1. Обладателем награды становится тот футболист, который набирает больше всего баллов по сумме всех оценок членов международного жюри.

Интересно, что за все время существования премии Golden Boy никто и ни разу не становился ее обладателем более одного раза (по условиям это не запрещено, однако негласное правило организаторов – каждый сезон открывать новые лица, чтобы интерес к награде сохранялся высоким и не повторялись ситуации с тотальным доминированием одного или двух футболистов, что встречается и встречалось в других премиях). Первым триумфатором был нидерландский хавбек Рафаэль ван дер Варт, а в 2023-м лучшим молодым футболистом Европы эксперты признали англичанина Джуда Беллингема.

Полный список обладателей Golden Boy по состоянию на сегодняшний день выглядит следующим образом:

2003: Рафаэль ван дер Варт («Аякс»)

2004: Уэйн Руни («Эвертон» / «Манчестер Юнайтед»)

2005: Лионель Месси («Барселона»)

2006: Сеск Фабрегас («Арсенал»)

2007: Серхио Агуэро («Атлетико» Мадрид)

2008: Андерсон («Манчестер Юнайтед»)

2009: Алешандре Пато («Милан»)

2010: Марио Балотелли («Интер» / «Манчестер Сити»)

2011: Марио Гетце («Боруссия» Дортмунд)

2012: Иско («Малага»)

2013: Поль Погба («Ювентус»)

2014: Рахим Стерлинг («Ливерпуль»)

2015: Антони Марсьяль («Монако» / «Манчестер Юнайтед»)

2016: Ренату Санчеш («Бенфика» / «Бавария»)

2017: Килиан Мбаппе («Монако» / «Пари Сен-Жермен»)

2018: Маттейс де Лигт («Аякс»)

2019: Жоау Феликс («Бенфика» / «Атлетико» Мадрид)

2020: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд)

2021: Педри («Барселона»)

2022: Гави («Барселона»)

2023: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал»)

После изучения списка и огромного количества звездных имен, присутствующего в нем, возникает вполне резонный вопрос: а как много футболистов среди обладателей Golden Boy впоследствии становились триумфаторами, пожалуй, наиболее престижной индивидуальной премии в мире профессионального футбола – Золотого мяча?

Наиболее опытные и внимательные болельщики без труда и с ходу дадут правильный ответ. Но для всех остальных, кто не так хорошо и тщательно следит за перипетиями в футболе, но все-таки интересуется им более детально, чем просто просмотр одного или двух матчей в месяц, мы не будем долго тянуть интригу и сразу дадим ответ – как ни странно, а ТОЛЬКО ОДИН футболист, который признавался лучшим молодым исполнителем Европы впоследствии выигрывал премию Золотой мяч.

Его имя – Лионель Месси.

В 2005 году 18-летний аргентинец, которому тогда же посчастливилось стать чемпионом мира среди молодежных команд, был признан лучшим молодым игроком Европы и удостоен награды Golden Boy. На тот момент этот приз еще многими воспринимался с недостаточным уровнем интереса, так как награда существовала всего три года, и не успела к тому моменту «обрасти» должным уровнем статусности в футбольном мире.

Уже через четыре года после завоевания Golden Boy, Лионель Месси впервые в карьере стал обладателем Золотого мяча. Впоследствии аргентинец еще семь раз становился лучшим футболистом планеты, переписав все рекорды, существовавшие в истории награды. На текущий момент Лионель с огромным отрывом (в три трофея) опережает ближайшего преследователя (Криштиану Роналду), и вряд ли в ближайшие пару десятилетий кто-либо сумеет «разбавить» эту парочку во главе рейтинга наиболее частых обладателей премии Золотой мяч.

Впрочем, в текущем году у действующего обладателя премии Golden Boy Джуда Беллингема есть шансы стать вторым, кто после признания лучшим молодым футболистом Европы сумел добыть Золотой мяч. Английский хавбек «Реала» входит в когорту фаворитов на то, чтобы стать обладателем престижной награды наряду с одноклубниками бразильцем Винисиусом Жуниором и французом Килианом Мбаппе, а также испанцем Родри из «Манчестер Сити».

Впрочем, испанское издание Marca недавно сообщило, что ему уже известно, кто станет обладателем Золотого мяча-2024. Церемония вручения премии состоится 28 октября, и на ней якобы награда достанется Винисиусу Жуниору. Таким образом, вновь лучший футболист планеты окажется из числа тех, кто ранее не становился лучшим молодым игроком европейского континента…

Хотя в ближайшие годы, рассуждая объективно, тенденция в этом вопросе должна начать кардинально меняться, и связано это, прежде всего, с завершением эпохи доминирования Месси и Роналду. Отныне легенды-ветераны воспринимаются болельщиками просто как футболисты, достигшие всего и продолжающие играть ради своего удовольствия и возможности дополнительно увеличить размер собственных состояний. Им на смену активно подтягиваются представители следующего поколения, и там уже, очевидно, не будет монополизации награды Золотого мяча, так как на нее могут претендовать, в частности, и Джуд Беллингем, и Килиан Мбаппе, и Эрлинг Холанд, которые ранее становились триумфаторами в опросе на лидерство в Golden Boy.

Также стоит отмечать, что в текущем году обладателем Golden Boy, скорее всего, станет вингер «Барселоны» Ламин Ямал, который провел яркий сезон как в составе клубной команды, так и со сборной Испании на Евро-2024, где пиренейцы завоевали «золотые» награды. На текущий момент именно Ямала называют очевидным фаворитом, хотя давайте дождемся 4 декабря, когда официально и будет названо имя победителя.

В любом случае, уже в ближайшие годы Лионель Месси, очевидно, утратит свою уникальность в том аспекте, что только он единственный становился и обладателем Golden Boy, и обладателем Золотого мяча. Хотя 2024-й, видимо, еще сохранит за аргентинцем такой статус…