Не Мбаппе, не Родри, не Беллингем. Известно кто получит Золотой мяч
Винисиусу Жуниору сообщили, что он стал победителем
Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор – обладатель Золотого мяча-2024, сообщает Marca.
Издание утверждает, что бразильцу лично подтвердили его победу в борьбе за звание лучшего игрока года. Официальное вручение Золотого мяча пройдет 28 октября в Париже.
Среди главных претендентов на звание лучшего футболиста года выделяют полузащитника «Манчестер Сити» Родри, и трех одноклубников бразильца – Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Дани Карвахаля.
Также Marca сообщает, что бренд спортивной одежды Nike разработает золотые бутсы в честь победы бразильца.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 180 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 голевых передач.
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