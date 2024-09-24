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24 сентября 2024, 11:18 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:22
943
2

Не Мбаппе, не Родри, не Беллингем. Известно кто получит Золотой мяч

Винисиусу Жуниору сообщили, что он стал победителем

24 сентября 2024, 11:18 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:22
943
2
Не Мбаппе, не Родри, не Беллингем. Известно кто получит Золотой мяч
Getty Image/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор – обладатель Золотого мяча-2024, сообщает Marca.

Издание утверждает, что бразильцу лично подтвердили его победу в борьбе за звание лучшего игрока года. Официальное вручение Золотого мяча пройдет 28 октября в Париже.

Среди главных претендентов на звание лучшего футболиста года выделяют полузащитника «Манчестер Сити» Родри, и трех одноклубников бразильца – Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Дани Карвахаля.

Также Marca сообщает, что бренд спортивной одежды Nike разработает золотые бутсы в честь победы бразильца.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 голевых передач.

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Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Родри Джуд Беллингем Золотой мяч Дани Карвахаль Реал Мадрид
Іван Распутін Источник: Marca
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potemkin78
а с какого? 
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