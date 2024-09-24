Не Мбаппе, не Родри, не Беллингем. Известно кто получит Золотой мяч

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор – обладатель Золотого мяча-2024, сообщает Marca.

Издание утверждает, что бразильцу лично подтвердили его победу в борьбе за звание лучшего игрока года. Официальное вручение Золотого мяча пройдет 28 октября в Париже.

Среди главных претендентов на звание лучшего футболиста года выделяют полузащитника «Манчестер Сити» Родри, и трех одноклубников бразильца – Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Дани Карвахаля.

Также Marca сообщает, что бренд спортивной одежды Nike разработает золотые бутсы в честь победы бразильца.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 голевых передач.