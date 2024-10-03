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  4. Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Испания
03 октября 2024, 11:55 |
2088
0

Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков

У Ферлана Менди больше нет доверия от главного тренера клуба

03 октября 2024, 11:55 |
2088
0
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Мадридский «Реал» ищет замену для французского левого защитника Ферлана Менди, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, от 29-летнего футболиста устал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Он считает, что королевскому клубу необходимо усилить позицию левого защитника.

В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом 2025 года планирует бесплатно подписать лефтбека «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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