ВИДЕО. Что натворил голкипер? Чудный спасительный гол на 90+7 в Чемпионшипе

4 октября состоялся матч 9-го тура Чемпионшипа между командами Сандерленд и Лидс.

Поединок прошел на стадионе Стэдиум оф Лайт. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Гости побеждали 2:1 до 90+7-й минуты. Но затем случилось что-то непонятное...

После того, как черные коты загрузили мяч в штрафную площадь голкипер павлинов Иллан Мелье должен был спокойно забирать его в руки. Однако 22-летний француз каким-то образом сумел пропустить.

Хавбек Сандерленда Назарий Русин провел весь матч на скамейке запасных. После 9 туров Сандерленд занимает первое место в таблице с 19 очками, у Лидса третья позиция и 16 пунктов.

Чемпионшип. 9-й тур, 4 октября

Сандерленд – Лидс – 2:2

Голы: Ригг, 9, Мелье, 90+7 (автогол) – Пиру, 22, Фирпо, 56

Видеообзор матча: