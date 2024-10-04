Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 10:59 |
52
0

Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 10:59 |
52
0
Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ. Шахтер – ЛНЗ

В воскресенье, 6 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Д.Л. из Киевской области.

Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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