«Кому это нах**н нужно?» Сабо уничтожил Динамо и Шахтер за игру в ЕК

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил игру донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в этом сезоне еврокубков:

«Самое страшное не результат, а то – что игры нет. Мы даже забить не можем! У нас не было ни одного стопроцентного момента, и это пугает. К сожалению, наши клубы сегодня на очень низком уровне. Лучшие игроки разъехались из нашего чемпионата и уровень УПЛ катится вниз. У футболистов «Динамо» и «Шахтера» нет класса: не могут обработать мяч, постоянно отдают передачи назад.

Наши великие тренеры, тот же Лобановский, прекрасно понимали, что мы отстаем в техническом плане от Запада, поэтому мы должны их перебегать физически. Именно поэтому у Лобановского были сумасшедшие нагрузки. А сегодня мы потеряли наш главный козырь – физику. Теперь мы не превосходим в этом европейские команды.

Контролируем мяч на своей половине – это что такое? Кому нах**н нужны эти передачи! Этим беззубым контролем уже никто в Европе не пользуется, даже «Ман Сити»! «Динамо» и «Шахтеру» дают контролировать мяч соперники, когда осмысленно садятся назад, чтобы играть на контратаках.

Пока что сегодняшние «Динамо» и «Шахтер» выглядят, как самые слабые в своей истории. Я не помню, чтобы наши команды выступали в Европе так безнадежно. Это не критика, а боль моего сердца и души».

В 2 матчах Лиги чемпионов 2024/25 «Шахтер» набрал лишь 1 очко. «Динамо» за аналогичное количество поединков в Лиге Европы не сумело набрать ни одного зачетного балла. Также у команд до сих пор 0 голов в основном этапе обоих еврокубков.