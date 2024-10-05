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  4. ГРИЦАЙ: «Поражения Шахтера и Динамо? Хочется поддержать футболистов»
Лига чемпионов
05 октября 2024, 11:53 |
266
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ГРИЦАЙ: «Поражения Шахтера и Динамо? Хочется поддержать футболистов»

Экс-коуч команд УПЛ – о поражениях украинских грандов на евроарене

05 октября 2024, 11:53 |
266
1
ГРИЦАЙ: «Поражения Шахтера и Динамо? Хочется поддержать футболистов»
Александр Грицай

Бывший тренер Зари и Днепра-1 Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о проигрышных матчах Шахтера и Динамо в еврокубках, а также ответил на другие вопросы.

– Александр Анатольевич, какие у вас остались впечатления от матчей Шахтера и Динамо в еврокубках? Дончане проиграли Аталанте со счетом 0:3, а киевляне уступили Хоффенхайму – 0:2.
– Мне кажется, что много хейта вылилось на Шахтер и на Динамо. Давайте все-таки вернемся в реалии нашей жизни. Да, всем нам хочется позитивных эмоций от поединков украинских команд на евроарене. Нам хочется, чтобы Шахтер и Динамо выигрывали в еврокубках. Но, к сожалению, на данный момент чемпионат Украины во всем уступает европейским топ-лигам. И на это есть объективные причины.

– Понятное дело, Серия А и Бундеслига отличаются по уровню от УПЛ, и все-таки еще что можете добавить по поводу Шахтера?
– Если говорить о матче Шахтер – Аталанта, то «горняки» по ударам по воротам проиграли первый тайм со счетом 0:11. У дончан даже подходов к воротам не было. Хочется, наоборот, где-то поддержать наших футболистов и тренеров. Все-таки, наверное, они сильно переживают за результаты. Надо работать дальше и прославлять Украину на евроарене. Да, может в таких реалиях с переездами и другими аспектами это тяжело делать. Но надо терпеть и работать.

– Сейчас многие говорят, что хочется хотя бы просто увидеть голы в исполнении Шахтера и Динамо в еврокубках. В следующих матчах дончанам играть с Арсеналом на их поле, а киевлянам – с Ромой также на выезде.
– Если говорить о Шахтере, то вопрос в том, восстановится ли к поединку с Арсеналом Сикан. Будет ли он готов сыграть против лондонцев. Шахтер с Сиканом и Шахтер без Сикана – это очень разные команды.

– То есть с Сиканом в атаке у Шахтера будет другая игра?
– Наверное, да. Но следующий поединок у дончан в Лондоне, где будет сложно противостоять английскому гранду. Если бы матч был хотя бы в Гамбурге, но посмотрим!

– Динамо будет играть с Ромой в следующем туре. А «джаллоросси» проиграли Эльфсборгу 0:1.
– Да, шведы победили в этой встрече, но у Ромы была ротация состава.

– Часто эксперты говорят, что после еврокубков командам сложно настроиться на внутренний чемпионат. Как считаете, что ожидать от матча Динамо – Кривбасс?
– Кривбасс – это команда, которая играет на контратаках. Старается по крайней мере так играть, исходя из того, что я вижу и зная Юрия Николаевича. Конечно, Динамо будет тяжело в этой встрече. Игра будет в Киеве на стадионе Лобановского. Поле там большое, широкое, пространство будет. Кривбасс будет убегать в контратаки. А у Динамо есть больше возможности для ротации. Состав у киевлян приличный. У них на каждую позицию по два-три игрока есть. Но я ожидаю тяжелой игры для обеих команд.

– А Шахтер во Львове будет принимать ЛНЗ. Вопрос, как дончане морально настроятся на УПЛ после такого поражения?
– Да, после этого матча с Аталантой на Шахтер много критики вылилось. Понятно, что футболисты это читают. И реагировать им как-то на это надо. И, я думаю, что в предстоящем поединке они должны как-то отреагировать в позитивном плане для своего клуба. Но здесь вопрос в том, что и ЛНЗ – не такая простая команда. Не знаю, как они будут играть с Шахтером. Но насколько я знаю, ЛНЗ по прессингу сейчас является одной из самых сильных команд в Украине.

– И идут на пятом месте в УПЛ сейчас!
– Да. И по составу не могу сказать, что у них слабая команда. Это довольно-таки уверенный середняк. Хорошая команда.

– Какие у вас мысли по поводу Александрии? Как считаете, они и дальше будут так уверенно идти?
– Если взять их победный матч с Кривбассом, который я видел, то скажу, что команда из Кривого Рога в первом тайме должна была забивать 3-4 мяча и закрывать поединок. Но есть у Александрии везение. Отдам должное руководству александрийцев. Все-таки в прошлом сезоне у них результаты были не такие, какие они ожидали. Но Александрия перетерпела и усилилась, что самое главное. Усиления у команды приличные были. Возможно, все-таки Руслан Петрович чуть-чуть упростил игру. Мне кажется, что александрийцы начали чуть быстрее двигать мяч вперед. И за счет бразильцев Джевани и Безерры на флангах команда добивается результатов. Везение тоже надо где-то заслужить. Интересно будет за ними наблюдать.

– По поводу Александра Филиппова, которого вы тренировали в Днепре-1, что скажете? Хорошо он прогрессирует, продолжая забивать в УПЛ и в этом сезоне? Может, можно его попробовать пригласить в сборную Украины по примеру Хоселу в Испании?
– Да! Он часто забивает. Почему нет? Действительно, Хоселу забивает за испанцев. Почему нет?

– Тем более уже и хет-трик оформил в этом сезоне УПЛ!
– Он забил три мяча Шахтеру! Не кому-то, а Шахтеру!

– Что скажете по поводу вашего бывшего подопечного по Заре Андрея Лунина, который сыграл за Реал против Лилля? Мадридцы проиграли 0:1, но украинец уверенно сыграл и отличился суперсэйвом! Также Лунин после поединка заявил, что он собирается и дальше бороться за место в рамке Реала!
– Да, этот сэйв Андрея был шикарным. Честно говоря, для меня он молодец! Он бы мог давно сказать, что перейдет, например, в Челси. Но молодец в том плане, что ждет свой шанс. Все-таки Лунин играет за Реал, который является лучшим клубом мира!

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Александр Грицай Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта инсайд Александрия Александр Филиппов Андрей Лунин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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