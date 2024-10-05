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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.10.2024 14:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
05 октября 2024, 01:46 | Обновлено 05 октября 2024, 02:42
32
0

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 октября в 14:30 по Киеву

05 октября 2024, 01:46 | Обновлено 05 октября 2024, 02:42
32
0
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

5 октября на «Селхерст Парк» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Команда дважды управлялась Ходжсоном. Уже покинув должность, он возвращался, чтобы вывести проект из пике, в которое тот попал при Виейра. Но все-таки чего-то глобального Старина Рой не мог предложить, максимум удерживая где-то над зоной вылета. В итоге, под благовидным предлогом проблем со здоровьем ветерана, с ним расстались уже по ходу прошлого сезона. И ведь сменивший его Гласнер успел создать себе первую репутацию, и показать ряд довольно ярких побед. После такого старт нового розыгрыша разочаровывал. Выигрывать получалось только в Кубке Лиги, у Норвича и КПР. Но после пары ничьих были хотя бы ничьи, с Челси, Лестером и Манчестер Юнайтед. С другой стороны, в прошлом туре уступили провалившему старт сезона Эвертону - вояж в Ливерпуль закончился 1:2.

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Ливерпуль

Клуб практически не поменял летом состав, продав пару молодых, но не нужных основной обойме футболистов, да отпустив ветеранов типа Адриана с Тиаго. Купленный Мамардашвили приедет только в 2025-м году, так что обойму реально пополнил только Кьеза. Так что, по сути, все сводится к приезду Арне Слота. Тот не зря был выбран как преемник Клоппа - он особенно ничего и не менял. И Салах и компания удачно стартовали, выигрывая и в Лиге чемпионов, и в Кубке Лиги, и в АПЛ. Правда, после паузы на игры сборных красные ухитрились уступить дома Ноттингем Форест. Но потом снова только выигрывали - в рамках английского первенства неделю назад обыграли в гостях Вулверхэмптон. А октябрь начали с поединка против Болоньи, где оформили гроссмейстерские 2:0.

Статистика личных встреч

В последних четырех матчах было взято по одной победе каждым из клубов при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку гостей. Ставим на то, что подопечные Арне Слота смогут взять победу при форе -1 гол (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
5 октбря 2024 -
14:30
Ливерпуль
Фора Ливерпуля (-1) 1.82 Сделать ставку
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Кристал Пэлас Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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