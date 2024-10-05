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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.10.2024 14:30 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Англия
05 октября 2024, 16:26 | Обновлено 05 октября 2024, 17:04
971
0

Шестая победа подряд. Ливерпуль выиграл, лидирует в АПЛ, но потерял лидера

Алиссон получил травму

05 октября 2024, 16:26 | Обновлено 05 октября 2024, 17:04
971
0
Шестая победа подряд. Ливерпуль выиграл, лидирует в АПЛ, но потерял лидера
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в матче очередного тура чемпионата Англии на выезде обыграл Кристал Пэлас благодаря голу Диогу Жоты на старте первого тайма.

Команда Арне Слота выиграла шестой кряду матч во всех турнирах, а в АПЛ Красные набрали 18 пунктов и на 4 очка опережают Манчестер Сити, у которого игра в запасе.

Огорчением для Ливерпуля стала травма основного вратаря Алиссона, которого заменили во втором тайме из-за проблем с ногой.

Чемпионат Англии. 7-й тур

Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:1
Гол: Жота, 9

Кристал Пэлас: Хендерсон, Чалоба (Камада, 88), Гуэхи, Лакруа, Муньос (Кляйн, 17), Уортон (Хьюз, 60), Лерма, Митчелл (Матета, 60), Сарр, Эзе, Нкетиа

Ливерпуль: Алиссон (Ярош, 79), Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 79), Джонс (Эндо, 89), Гравенберх, Салах (Диас, 73), Макаллистер (Собослаи, 46), Гакпо, Жота

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Ливерпуль Кристал Пэлас Английская Премьер-лига Алиссон чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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