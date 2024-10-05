Шестая победа подряд. Ливерпуль выиграл, лидирует в АПЛ, но потерял лидера
Алиссон получил травму
Ливерпуль в матче очередного тура чемпионата Англии на выезде обыграл Кристал Пэлас благодаря голу Диогу Жоты на старте первого тайма.
Команда Арне Слота выиграла шестой кряду матч во всех турнирах, а в АПЛ Красные набрали 18 пунктов и на 4 очка опережают Манчестер Сити, у которого игра в запасе.
Огорчением для Ливерпуля стала травма основного вратаря Алиссона, которого заменили во втором тайме из-за проблем с ногой.
Чемпионат Англии. 7-й тур
Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:1
Гол: Жота, 9
Кристал Пэлас: Хендерсон, Чалоба (Камада, 88), Гуэхи, Лакруа, Муньос (Кляйн, 17), Уортон (Хьюз, 60), Лерма, Митчелл (Матета, 60), Сарр, Эзе, Нкетиа
Ливерпуль: Алиссон (Ярош, 79), Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 79), Джонс (Эндо, 89), Гравенберх, Салах (Диас, 73), Макаллистер (Собослаи, 46), Гакпо, Жота
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