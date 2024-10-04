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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.10.2024 14:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 октября 2024, 11:37 |
12
0

Кристал Пэлэс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября в 14:30 матч чемпионата Англии

04 октября 2024, 11:37 |
12
0
Кристал Пэлэс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 5 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Ливерпуль
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Кристал Пэлас Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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