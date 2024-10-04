В субботу, 5 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

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Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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