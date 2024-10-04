05.10.2024 14:30 - : -
Англия04 октября 2024, 11:37 |
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Кристал Пэлэс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 14:30 матч чемпионата Англии
04 октября 2024, 11:37 |
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В субботу, 5 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристал Пэлас – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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