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Англия
05 октября 2024, 14:11 |
617
6

В Англии игрок получил большую дисквалификацию за укус соперника

Осмаича дисквалифицировали на 8 матчей

05 октября 2024, 14:11 |
617
6
В Англии игрок получил большую дисквалификацию за укус соперника
BBC

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 8 матчей форварда Престона Милутина Осмаича, который в матче Чемпионшипа укусил игрока Блэкберна.

При этом футболист Блэкберна, который безуспешно пытался доказать арбитру факт укуса, получил прямую красную карточку.

Осмаич является одним из лидеров команды, забив 5 голов в нынешнем сезоне.

Самым известным инцидентом с укусом является поступок форварда Ливерпуля Луиса Суареса, который в 2013 году получил дисквалификацию на 10 матчей.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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Boodya
Суарез, це ти?😂
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OKs100
За такое нужно отстранять на 70-80 матчей.
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0
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Ron Noiill
Тупіше за цього валянка, може бути тільки тупорилий мудрєк.
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-2
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