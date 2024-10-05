В Англии игрок получил большую дисквалификацию за укус соперника
Осмаича дисквалифицировали на 8 матчей
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 8 матчей форварда Престона Милутина Осмаича, который в матче Чемпионшипа укусил игрока Блэкберна.
При этом футболист Блэкберна, который безуспешно пытался доказать арбитру факт укуса, получил прямую красную карточку.
Осмаич является одним из лидеров команды, забив 5 голов в нынешнем сезоне.
Самым известным инцидентом с укусом является поступок форварда Ливерпуля Луиса Суареса, который в 2013 году получил дисквалификацию на 10 матчей.
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