В Англии игрок получил большую дисквалификацию за укус соперника

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 8 матчей форварда Престона Милутина Осмаича, который в матче Чемпионшипа укусил игрока Блэкберна.

При этом футболист Блэкберна, который безуспешно пытался доказать арбитру факт укуса, получил прямую красную карточку.

Осмаич является одним из лидеров команды, забив 5 голов в нынешнем сезоне.

Самым известным инцидентом с укусом является поступок форварда Ливерпуля Луиса Суареса, который в 2013 году получил дисквалификацию на 10 матчей.