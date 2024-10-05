Хаби Алонсо проведет сотый матч во главе Байера

В субботу, 5-го октября тренер «Байера» Хаби Алонсо проведет сотый матч во главе команды:

«Мы вместе прошли через многое. Наша команда развивается великолепно и я рад быть частью этого процесса. Иногда мне было тяжело, но я многому научился здесь. Особенно запомнились первые месяцы», – рассказал Алонсо.

В шестом туре Бундеслиги «Байер» примет на своем поле «Хольштайн Киль». Алонсо возглавил команду в сезоне 2022/23. Под его руководством клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. За это время Хаби провел 99 матчей и одержал 67 побед.

Совсем недавно Алонсо установил новый рекорд во главе команды.