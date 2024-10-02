Хаби Алонсо привел Байер к новому клубному рекорду

1 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов немецкий «Байер» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Милан».

Победа позволила команде Хаби Алонсо установить новое клубное достижение по количеству домашних матчей в еврокубках без поражений.

«Байер» отныне имеет серию из 10 поединков на своем поле без проигрышей.

Подопечные Алонсо после победы над «Миланом» набрали 6 очков и занимают в таблице ЛЧ 3-е место. 23 октября леверкузенцы сыграют на выезде с французским «Брестом».