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Лига чемпионов
02 октября 2024, 07:50 | Обновлено 02 октября 2024, 07:53
1356
0

Хаби Алонсо привел Байер к новому клубному рекорду

«Фармацевты» переписали историю в евротурнирах

02 октября 2024, 07:50 | Обновлено 02 октября 2024, 07:53
1356
0
Хаби Алонсо привел Байер к новому клубному рекорду
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов немецкий «Байер» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Милан».

Победа позволила команде Хаби Алонсо установить новое клубное достижение по количеству домашних матчей в еврокубках без поражений.

«Байер» отныне имеет серию из 10 поединков на своем поле без проигрышей.

Подопечные Алонсо после победы над «Миланом» набрали 6 очков и занимают в таблице ЛЧ 3-е место. 23 октября леверкузенцы сыграют на выезде с французским «Брестом».

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Байер Хаби Алонсо Лига чемпионов рекорд
Юрій Остроумов Источник: Opta
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