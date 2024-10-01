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Лига Чемпионов
Байер
01.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Милан
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Лига чемпионов
01 октября 2024, 23:57 | Обновлено 02 октября 2024, 01:23
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8

Могли забивать больше. Судьбу матча Байер – Милан в ЛЧ решил один гол

Виктор Бонифасе принес леверкузенцам три очка

01 октября 2024, 23:57 | Обновлено 02 октября 2024, 01:23
501
8
Могли забивать больше. Судьбу матча Байер – Милан в ЛЧ решил один гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер – Милан

Во вторник, 1 октября, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Милан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «БайАрена», который находится в немецком Леверкузене.

Победу во встрече одержали «фармацевты». Автором единственного гола в поединке стал форвард Виктор Бонифасе, который отличился на 51-й минуте. Команды создали ряд хороших моментов, но великолепную игру провели голкиперы.

«Байер» выиграл второй матч в ЛЧ и набрал шесть очков. У «Милана» пока ноль пунктов и два поражения.

Следующий матч в ЛЧ «Байер» сыграет 23 октября против «Бреста», днем ранее «Милан» будет принимать «Брюгге».

Лига чемпионов. Основной этап. 2-й тур, 1 октября.

Байер – Милан – 1:0
Гол: Бонифасе, 51.

Байер: Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Вирц, Адли (Паласиос, 82), Гримальдо, Фримпонг, Алейш Гарсия (Андрих, 75), Джака, Бонифасе (Терье, 75).

Милан: Меньян, Тео, Томори, Габбия, Эмерсон, Лофтус-Чик, Фофана, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 79), Рафаэл Леау, Абрахам (Мората, 62).

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
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Виктор Бонифасе Милан Байер Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 8
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EGOS
думаю багатьом запоров ставку цей довбаний 1 гол((
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футбол непередбачуваний. Єдиний хто збагачується це букмекери. І не просто так. Не тому що футбол чесний
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на що ставити? Мс з коефіцієнтом 1.05? Поставиш на них -1,5 так вони зіграють 2-1
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ставиш на реал пропускає в кінці матчу. Ставиш астон вілу пропускає в кінці матчу
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нормально ло...в на гроші розводять
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