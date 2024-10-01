Во вторник, 1 октября, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Милан».

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Матч прошел на стадионе «БайАрена», который находится в немецком Леверкузене.

Победу во встрече одержали «фармацевты». Автором единственного гола в поединке стал форвард Виктор Бонифасе, который отличился на 51-й минуте. Команды создали ряд хороших моментов, но великолепную игру провели голкиперы.

«Байер» выиграл второй матч в ЛЧ и набрал шесть очков. У «Милана» пока ноль пунктов и два поражения.

Следующий матч в ЛЧ «Байер» сыграет 23 октября против «Бреста», днем ранее «Милан» будет принимать «Брюгге».

Лига чемпионов. Основной этап. 2-й тур, 1 октября.

Байер – Милан – 1:0

Гол: Бонифасе, 51.

Байер: Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Вирц, Адли (Паласиос, 82), Гримальдо, Фримпонг, Алейш Гарсия (Андрих, 75), Джака, Бонифасе (Терье, 75).



Милан: Меньян, Тео, Томори, Габбия, Эмерсон, Лофтус-Чик, Фофана, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 79), Рафаэл Леау, Абрахам (Мората, 62).