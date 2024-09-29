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Лига Чемпионов
Байер
01.10.2024 22:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 сентября 2024, 12:48 |
22
0

Байер – Милан. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 1 октября в 22:00

29 сентября 2024, 12:48 |
22
0
Байер – Милан. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Милан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «БайАрена», который находится в немецком Леверкузене.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Байер – Милан. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Байер – Милан
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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