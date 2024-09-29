Байер – Милан. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 1 октября в 22:00
Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Милан».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «БайАрена», который находится в немецком Леверкузене.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Байер – Милан. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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