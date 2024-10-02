Лига чемпионов02 октября 2024, 02:59 | Обновлено 02 октября 2024, 03:16
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Байер – Милан – 1:0. Леверкузен вошел в топ-3. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
02 октября 2024, 02:59 | Обновлено 02 октября 2024, 03:16
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Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
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Немецкий Байер дома переиграл итальянский Милан со счетом 1:0.
Команда из Леверкузена набрала 6 очков из 6 и вошла в топ-3 ЛЧ.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября
22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия) – 1:0
Гол: Бонифейс, 51
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Бонифейс, 51 мин
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
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