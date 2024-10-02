Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Милан – 1:0. Леверкузен вошел в топ-3. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Байер
01.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 октября 2024, 02:59 | Обновлено 02 октября 2024, 03:16
113
0

Байер – Милан – 1:0. Леверкузен вошел в топ-3. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

02 октября 2024, 02:59 | Обновлено 02 октября 2024, 03:16
113
0
Байер – Милан – 1:0. Леверкузен вошел в топ-3. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Немецкий Байер дома переиграл итальянский Милан со счетом 1:0.

Команда из Леверкузена набрала 6 очков из 6 и вошла в топ-3 ЛЧ.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия) – 1:0

Гол: Бонифейс, 51

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Бонифейс, 51 мин

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
По теме:
РБ Зальцбург – Брест – 0:4. Разгром обидчиков Динамо. Видео голов и обзор
Сикан продолжает восстановление и с Аталантой не сыграет
Интер – Црвена Звезда – 4:0. Сербы пробивают дно. Видео голов и обзор
Милан Байер Лига чемпионов Виктор Бонифасе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Футбол | 01 октября 2024, 06:23 40
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки

В уик-энд состоялись матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги

Обидчик Динамо снова опозорился в ЛЧ. На этот раз на домашнем стадионе
Футбол | 01 октября 2024, 21:42 15
Обидчик Динамо снова опозорился в ЛЧ. На этот раз на домашнем стадионе
Обидчик Динамо снова опозорился в ЛЧ. На этот раз на домашнем стадионе

РБ Зальцбург уступил дома «Бресту»

Слован – Манчестер Сити – 0:4. Гюндоган, Фоден, Холанд, Макати. Видео голов
Футбол | 02.10.2024, 01:54
Слован – Манчестер Сити – 0:4. Гюндоган, Фоден, Холанд, Макати. Видео голов
Слован – Манчестер Сити – 0:4. Гюндоган, Фоден, Холанд, Макати. Видео голов
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Футбол | 01.10.2024, 20:30
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
Бокс | 01.10.2024, 09:40
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику
«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику
01.10.2024, 00:32 1
Бокс
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
30.09.2024, 08:27 5
Футбол
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
30.09.2024, 07:40 12
Бокс
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 5
Футбол
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
30.09.2024, 19:47 6
Футзал
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03 1
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем