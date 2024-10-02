Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Немецкий Байер дома переиграл итальянский Милан со счетом 1:0.

Команда из Леверкузена набрала 6 очков из 6 и вошла в топ-3 ЛЧ.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия) – 1:0

Гол: Бонифейс, 51

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Бонифейс, 51 мин