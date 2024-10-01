1 октября на «Бай-Арена» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Байер» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда, безусловно, не может не вспоминать прошлый сезон, и сейчас играет под грузом сравнений - тогда ведь не было поражений вообще на внутренней арене. А единственная баранка в 2023/2024 была в Лиге Европы, с другим открытием сезона - Аталантой. Сохранив и Хаби Алонсо с его штабом, и всех лидеров, и даже усилившись рядом любопытных новичков. Стартовать получилось с завоевания уже очередного трофея - следом за золотым дублем был взят еще и Суперкубок. Но уже там клуб из Леверкузена отыгрывался на 88-й минуте, выигрывая в серии пенальти. А потом все-таки проиграли - дома РБ Лейпциг. В прошлом туре с Баварией стороны играли непривычно осторожно и закончили 1:1. Возвращение в Лигу чемпионов получилось удачным: Фейеноорд в Роттердаме был разгромлен 4:0 с дублем Вирца.

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Милан

Клуб в прошлом сезоне слабо выглядел в Лиге чемпионов, не выйдя из группы. Правда, соперники, Боруссия и ПСЖ, потом дошли минимум до полуфинала. А россонери в итоге в Серии А взяли второе место. Но все равно такие результаты стали поводом для прощания со Стефано Пиоли. Сменивший его Паулу Фонсека стал вызывать вопросы по поводу своей работы уже в августе - в новом сезоне не удавалось выиграть. В итоге португальцу дали еще месяц, и после паузы на игры сборных красно-черные разгромили Венецию. Но после этого в Лиге чемпионов принимали Ливерпуль, и там, даже открыв счет, в итоге итальянцы по делу уступили 1:3. Все поспешили похоронить тренера и назвать его преемника, но в дерби его подопечные обыграли в дерби Интер. А в этот уик-энд и вовсе разгромили Лечче 3:0 - но сейчас будет явно более сильный соперник.

Статистика личных встреч

Впервые Милан приедет в Леверкузен.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы немцев, но у гостей намного больше опыта. Поэтому поставим на нейтральный тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).