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Байер
01.10.2024 22:00 - : -
Милан
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Лига чемпионов
01 октября 2024, 01:15 | Обновлено 01 октября 2024, 01:55
45
0

Байер – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября в 22:00 по Киеву

01 октября 2024, 01:15 | Обновлено 01 октября 2024, 01:55
45
0
Байер – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября на «Бай-Арена» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Байер» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда, безусловно, не может не вспоминать прошлый сезон, и сейчас играет под грузом сравнений - тогда ведь не было поражений вообще на внутренней арене. А единственная баранка в 2023/2024 была в Лиге Европы, с другим открытием сезона - Аталантой. Сохранив и Хаби Алонсо с его штабом, и всех лидеров, и даже усилившись рядом любопытных новичков. Стартовать получилось с завоевания уже очередного трофея - следом за золотым дублем был взят еще и Суперкубок. Но уже там клуб из Леверкузена отыгрывался на 88-й минуте, выигрывая в серии пенальти. А потом все-таки проиграли - дома РБ Лейпциг. В прошлом туре с Баварией стороны играли непривычно осторожно и закончили 1:1. Возвращение в Лигу чемпионов получилось удачным: Фейеноорд в Роттердаме был разгромлен 4:0 с дублем Вирца.

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Милан

Клуб в прошлом сезоне слабо выглядел в Лиге чемпионов, не выйдя из группы. Правда, соперники, Боруссия и ПСЖ, потом дошли минимум до полуфинала. А россонери в итоге в Серии А взяли второе место. Но все равно такие результаты стали поводом для прощания со Стефано Пиоли. Сменивший его Паулу Фонсека стал вызывать вопросы по поводу своей работы уже в августе - в новом сезоне не удавалось выиграть. В итоге португальцу дали еще месяц, и после паузы на игры сборных красно-черные разгромили Венецию. Но после этого в Лиге чемпионов принимали Ливерпуль, и там, даже открыв счет, в итоге итальянцы по делу уступили 1:3. Все поспешили похоронить тренера и назвать его преемника, но в дерби его подопечные обыграли в дерби Интер. А в этот уик-энд и вовсе разгромили Лечче 3:0 - но сейчас будет явно более сильный соперник.

Статистика личных встреч

Впервые Милан приедет в Леверкузен.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы немцев, но у гостей намного больше опыта. Поэтому поставим на нейтральный тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Байер
1 октбря 2024 -
22:00
Милан
Тотал голов больше 3.0 1.77 Сделать ставку
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Байер Милан Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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