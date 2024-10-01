Байер – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Поединок состоится 1 октября в 22:00 по Киеву
1 октября на «Бай-Арена» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Байер» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Байер
Команда, безусловно, не может не вспоминать прошлый сезон, и сейчас играет под грузом сравнений - тогда ведь не было поражений вообще на внутренней арене. А единственная баранка в 2023/2024 была в Лиге Европы, с другим открытием сезона - Аталантой. Сохранив и Хаби Алонсо с его штабом, и всех лидеров, и даже усилившись рядом любопытных новичков. Стартовать получилось с завоевания уже очередного трофея - следом за золотым дублем был взят еще и Суперкубок. Но уже там клуб из Леверкузена отыгрывался на 88-й минуте, выигрывая в серии пенальти. А потом все-таки проиграли - дома РБ Лейпциг. В прошлом туре с Баварией стороны играли непривычно осторожно и закончили 1:1. Возвращение в Лигу чемпионов получилось удачным: Фейеноорд в Роттердаме был разгромлен 4:0 с дублем Вирца.
❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!
Милан
Клуб в прошлом сезоне слабо выглядел в Лиге чемпионов, не выйдя из группы. Правда, соперники, Боруссия и ПСЖ, потом дошли минимум до полуфинала. А россонери в итоге в Серии А взяли второе место. Но все равно такие результаты стали поводом для прощания со Стефано Пиоли. Сменивший его Паулу Фонсека стал вызывать вопросы по поводу своей работы уже в августе - в новом сезоне не удавалось выиграть. В итоге португальцу дали еще месяц, и после паузы на игры сборных красно-черные разгромили Венецию. Но после этого в Лиге чемпионов принимали Ливерпуль, и там, даже открыв счет, в итоге итальянцы по делу уступили 1:3. Все поспешили похоронить тренера и назвать его преемника, но в дерби его подопечные обыграли в дерби Интер. А в этот уик-энд и вовсе разгромили Лечче 3:0 - но сейчас будет явно более сильный соперник.
Статистика личных встреч
Впервые Милан приедет в Леверкузен.
Прогноз
Букмекерские конторы ждут победы немцев, но у гостей намного больше опыта. Поэтому поставим на нейтральный тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).
22:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинцы разгромили соперников 6:1 в четвертьфинале мундиаля в Узбекистане
Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»