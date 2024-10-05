Украина. Премьер лига05 октября 2024, 11:35 | Обновлено 05 октября 2024, 11:45
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ВИДЕО. Как Динамо в Польше готовилось к матчу с Кривбассом
Киевляне после еврокубка ждут матча чемпионата
05 октября 2024, 11:35 | Обновлено 05 октября 2024, 11:45
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Игроки Динамо после поражения от Хоффенхайма в матче Лиги Европы на пути в Украину остановились в Польше, где в Люблине команда Александра Шовковского начала подготовку к встрече УПЛ с Кривбассом.
Сегодня днем Динамо вернется в Украину, а уже в воскресенье сыграет команда Александра Шовковского сыграет против Кривбасса.
В таблице киевляне лидируют с 19 очками, у их соперника 11 пунктов и 8-е место.
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Комментарии 2
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Та уже там бы и играли. Суркис оплатил бы приезд Кривбасса.
Удел нынешнего Динамо это только ЧУ.
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