ВИДЕО. Как Динамо в Польше готовилось к матчу с Кривбассом

Игроки Динамо после поражения от Хоффенхайма в матче Лиги Европы на пути в Украину остановились в Польше, где в Люблине команда Александра Шовковского начала подготовку к встрече УПЛ с Кривбассом.

Сегодня днем Динамо вернется в Украину, а уже в воскресенье сыграет команда Александра Шовковского сыграет против Кривбасса.

В таблице киевляне лидируют с 19 очками, у их соперника 11 пунктов и 8-е место.