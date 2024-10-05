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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 11:35 | Обновлено 05 октября 2024, 11:45
429
2

ВИДЕО. Как Динамо в Польше готовилось к матчу с Кривбассом

Киевляне после еврокубка ждут матча чемпионата

05 октября 2024, 11:35 | Обновлено 05 октября 2024, 11:45
429
2
ВИДЕО. Как Динамо в Польше готовилось к матчу с Кривбассом
ФК Динамо Киев

Игроки Динамо после поражения от Хоффенхайма в матче Лиги Европы на пути в Украину остановились в Польше, где в Люблине команда Александра Шовковского начала подготовку к встрече УПЛ с Кривбассом.

Сегодня днем Динамо вернется в Украину, а уже в воскресенье сыграет команда Александра Шовковского сыграет против Кривбасса.

В таблице киевляне лидируют с 19 очками, у их соперника 11 пунктов и 8-е место.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Southeast*-*
Та уже там бы и играли.  Суркис оплатил бы приезд Кривбасса.
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Удел нынешнего Динамо это только ЧУ.
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