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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
05.10.2024 17:00 - : -
Фулхэм
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Англия
05 октября 2024, 03:42 | Обновлено 05 октября 2024, 03:44
27
0

Манчестер Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 октября в 17:00 по Киеву

05 октября 2024, 03:42 | Обновлено 05 октября 2024, 03:44
27
0
Манчестер Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября на «Этихад» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда сталкивается с очень непростыми вызовами. Часть из них были вызваны решениями руководства и Пепа Гвардиолы летом ограничиваться минимальным усилением, в лице Савио и вернувшегося Гюндогана - даже после того, как в Атлетико продали Альвареса. Кроме того, в поединке против Арсенала потеряли не только 2 очка (хотя скорее отобрали одно - в большинстве забили на 2:2 на последней минуте), но и Родри. Испанец в безобидной ситуации получил тяжелую травму и не сыграет в этом сезоне. Есть проблемы у Бобба и Де Брюйне. Но все равно клуб остается чемпионом, во главе с каталонским футбольным гением, что умеет давать результат. А Холланд очень много забивает. Это, правда, не помогло с Ньюкаслом - снова сыграли вничью, потеряв два очка. Но на этой неделе Слован в Братиславе в Лиге чемпионов получилось разгромить со счетом 4:0.

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Фулхэм

Клуб в очередной раз поднимался в Премьер-Лигу при Марку Силве - вполне типичный итог пребывания в Чемпионшипе этого футбольного лифта. Что изменил португальский менеджер, так это превратил подопечных в крепкого середняка АПЛ. Причем в прошлом розыгрыше получилось справиться с таким вызовом, как уход забивного Митровича. Этим летом в Баварию все-таки отпустили Паильиньо, которого в Мюнхене хотели увидеть годом ранее. И ничего, получается снова набирать достаточно регулярно очки - более того, на стартовом отрезке проиграли только Манчестер Юнайтед, и то из-за гола Зиркзее на 87-й минуте. Да Престону в Кубке Лиги уступили по пенальти. Справились в прошлом туре и с Ноттингем Форест: гол Хименеса, забитый с пенальти, так и остался единственным.

Статистика личных встреч

Горожане выиграли 16 матчей кряду. А не проигрывали дачникам с 2009-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы чемпиона. Но он испытывает проблемы с хорошо организованным соперником, а дачники из таких. Ставим на то, что гости выиграют при форе +2 гола (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
5 октбря 2024 -
17:00
Фулхэм
Фора Фулхема (+2) 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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