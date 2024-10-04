05.10.2024 17:00 - : -
Англия04 октября 2024, 11:56 |
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Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 17:00 матч чемпионата Англии
04 октября 2024, 11:56 |
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В субботу, 5 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Фулхэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – ФулхэмСмотреть трансляцию
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