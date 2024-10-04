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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
05.10.2024 17:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 октября 2024, 11:56 |
34
0

Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября в 17:00 матч чемпионата Англии

04 октября 2024, 11:56 |
34
0
Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 5 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Фулхэм
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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