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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
05.10.2024 17:00 – FT 3 : 2
Фулхэм
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Англия
06 октября 2024, 04:25 | Обновлено 06 октября 2024, 05:09
46
0

Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2. Ковачич и Доку. Видео голов и обзор матча

Чемпионы Англии в результативном матче одолели соперника

06 октября 2024, 04:25 | Обновлено 06 октября 2024, 05:09
46
0
Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2. Ковачич и Доку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 7 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм». Хозяева благодаря дублю Ковачича и голу Доку одержали волевую победу со счетом 3:2.

АПЛ. 7 тур

Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2
Голы: Ковачич, 32, 47, Доку, 82 – Перейра, 26, Муниз, 89.

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи (Уокер, 62), Льюис, Ковачич, Грилиш (Доку, 62), Гюндоган (Матеуш Нунеш, 89), Фоден (Стоунз, 78), Бернарду Силву, Холланд.

Фулхэм: Лено, Робинсон, Ивоби (Нелсон, 77), Басси, Андерсен, Тете (Кастань, 77), Траоре, Лукич, Берге (Керни, 65), Перейра (Смит-Роу) , 65), Хименес (Родриго Муниз, 77).

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Фулхэм).
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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Матео Ковачич Английская Премьер-лига Жереми Доку видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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