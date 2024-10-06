Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2. Ковачич и Доку. Видео голов и обзор матча
Чемпионы Англии в результативном матче одолели соперника
Состоялся поединок 7 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм». Хозяева благодаря дублю Ковачича и голу Доку одержали волевую победу со счетом 3:2.
АПЛ. 7 тур
Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2
Голы: Ковачич, 32, 47, Доку, 82 – Перейра, 26, Муниз, 89.
Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи (Уокер, 62), Льюис, Ковачич, Грилиш (Доку, 62), Гюндоган (Матеуш Нунеш, 89), Фоден (Стоунз, 78), Бернарду Силву, Холланд.
Фулхэм: Лено, Робинсон, Ивоби (Нелсон, 77), Басси, Андерсен, Тете (Кастань, 77), Траоре, Лукич, Берге (Керни, 65), Перейра (Смит-Роу) , 65), Хименес (Родриго Муниз, 77).
События матча
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