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  4. Андрей КЛИЩУК: «Противостояние с Динамо будет трудным для обеих команд»
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 13:48 |
121
0

Андрей КЛИЩУК: «Противостояние с Динамо будет трудным для обеих команд»

Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

05 октября 2024, 13:48 |
121
0
Андрей КЛИЩУК: «Противостояние с Динамо будет трудным для обеих команд»
УПЛ. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук поделился ожиданиями от матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

– Впереди противостояние с киевским «Динамо». Какие ожидания, мнения об этом сопернике?

– Ожидаем хорошую интересную игру. Думаю, будет тяжелое противостояние для обеих команд, много голевых моментов, яркий футбол. Матч должен стать интересным для болельщиков. «Кривбасс» настраивается набрать зачетные баллы.

– Первые тренировки с командой провел новичок Ноа Ндомбази. Как помогаете новому товарищу адаптироваться к коллективу?

– Во-первых, мы постоянно ему подсказываем во всем. В том числе, относительно требований главного тренера. Также много времени с ним проводят другие легионеры команды. Все помогают. Надеюсь, Ноа быстро адаптируется к новой команде.

Матч «Динамо» Киев – «Кривбасс» состоится 6 октября в 18:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Андрей Клищук
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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