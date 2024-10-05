Андрей КЛИЩУК: «Противостояние с Динамо будет трудным для обеих команд»
Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук поделился ожиданиями от матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».
– Впереди противостояние с киевским «Динамо». Какие ожидания, мнения об этом сопернике?
– Ожидаем хорошую интересную игру. Думаю, будет тяжелое противостояние для обеих команд, много голевых моментов, яркий футбол. Матч должен стать интересным для болельщиков. «Кривбасс» настраивается набрать зачетные баллы.
– Первые тренировки с командой провел новичок Ноа Ндомбази. Как помогаете новому товарищу адаптироваться к коллективу?
– Во-первых, мы постоянно ему подсказываем во всем. В том числе, относительно требований главного тренера. Также много времени с ним проводят другие легионеры команды. Все помогают. Надеюсь, Ноа быстро адаптируется к новой команде.
Матч «Динамо» Киев – «Кривбасс» состоится 6 октября в 18:00 по киевскому времени.
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