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Вторая лига
Полесье-2
05.10.2024 15:00 - : -
Нива-2 Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
05 октября 2024, 13:30 | Обновлено 05 октября 2024, 13:42
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0

Вторая лига. 9-й тур, 5 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги

05 октября 2024, 13:30 | Обновлено 05 октября 2024, 13:42
81
0
Вторая лига. 9-й тур, 5 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ревера

5 октября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 9-й тур, 5 октября

  • 12:00. Тростянец – Локомотив Киев
  • 12:30. Скала 1911 Стрый – Реал Фарма Одесса
  • 13:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Пробой Городенка
  • 14:30. Нива Винница – Металлист 1925-2 Харьков
  • 15:00. Полесье-2 Житомир – Самбор-Нива-2 Тернополь

Турнирная таблица

12:00. Тростянец – Локомотив Киев

12:30. Скала 1911 Стрый – Реал Фарма Одесса

13:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Пробой Городенка

14:30. Нива Винница – Металлист 1925-2 Харьков

15:00. Полесье-2 Житомир – Самбор-Нива-2 Тернополь

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Ревера 1908 Ивано-Франковск Металлист 1925-2 Харьков Тростянец Локомотив Киев Скала 1911 Стрый Реал Фарма Одесса Пробой Городенка Нива Винница Полесье-2 Житомир Самбор-Нива-2 Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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