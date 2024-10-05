05.10.2024 15:00 - : -
Украина. Вторая лига05 октября 2024, 13:30 | Обновлено 05 октября 2024, 13:42
81
0
Вторая лига. 9-й тур, 5 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги
05 октября 2024, 13:30 | Обновлено 05 октября 2024, 13:42
81
0
5 октября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 9-й тур, 5 октября
- 12:00. Тростянец – Локомотив Киев
- 12:30. Скала 1911 Стрый – Реал Фарма Одесса
- 13:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Пробой Городенка
- 14:30. Нива Винница – Металлист 1925-2 Харьков
- 15:00. Полесье-2 Житомир – Самбор-Нива-2 Тернополь
Турнирная таблица
12:00. Тростянец – Локомотив Киев
12:30. Скала 1911 Стрый – Реал Фарма Одесса
13:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Пробой Городенка
14:30. Нива Винница – Металлист 1925-2 Харьков
15:00. Полесье-2 Житомир – Самбор-Нива-2 Тернополь
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2024, 12:27 0
Калюжный может перебраться во львовскую команду
Футбол | 04 октября 2024, 16:46 27
Отошел в вечность бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков
Футбол | 05.10.2024, 08:33
Футбол | 05.10.2024, 09:02
Футбол | 04.10.2024, 20:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2024, 21:37 269
05.10.2024, 00:14 1
03.10.2024, 13:06 5
03.10.2024, 16:49 1
04.10.2024, 15:40 14
03.10.2024, 19:54 9
03.10.2024, 15:00 106
03.10.2024, 11:55