Дубль играющего президента. Винницкая Нива прервала серию из 6 поражений
5 октября состоялись поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины
5 октября состоялись поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Винницкая Нива прервала серию из 6 поражений подряд, обыграв резервистов харьковского Металлиста 1925 (3:2).
Играющий президент винницкой команды Артур Загорулько сделал дубль и принес «Ниве» первую победу за длительный период.
На 87-й минуте подопечные Константина Ярошенко сравняли счет. После передачи Кобцова мяч в свой актив записал капитан Нивы Александр Борячук (2:2). Интересно, что его брат – экс-нападающий Шахтера Андрей Борячук – играет за первую клубную команду Металлиста 1925.
Казалось, игра завершится вничью, но хозяева вырвали победу. После подачи с углового от Кобцова сбросил мяч Борячук, а Загорулько своим ударом принес победу Ниве (3:2). Винницкая команда впервые за 7 туров набрала очки во Второй лиге.
Вторая лига. 9-й тур, 5 октября
12:00. Тростянец – Локомотив Киев – 0:1
Гол: Титаренко, 5
12:30. Скала 1911 Стрый – Реал Фарма Одесса – 3:1
Голы: Ралюченко, 2, Цуркан, 74, Лисовик, 84 – Барсуков, 86 (пен)
13:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Пробой Городенка – 1:1
Голы: Угринюк, 38 – Сикач, 2
14:30. Нива Винница – Металлист 1925-2 Харьков – 3:2
Голы: Загорулько, 45+1, 90+3, Борячук, 87 – Карпизин, 12, Обинайя, 44
15:00. Полесье-2 Житомир – Самбор-Нива-2 Тернополь – 4:1
Голы: Караман, 21, Бристрич, 45+3, 54, Матич, 50 – Довбецкий, 18
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