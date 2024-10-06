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Вторая лига
Полесье-2
05.10.2024 15:00 – FT 4 : 1
Нива-2 Тернополь
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Украина. Вторая лига
06 октября 2024, 13:11 | Обновлено 06 октября 2024, 13:39
442
0

Дубль играющего президента. Винницкая Нива прервала серию из 6 поражений

5 октября состоялись поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины

06 октября 2024, 13:11 | Обновлено 06 октября 2024, 13:39
442
0
Дубль играющего президента. Винницкая Нива прервала серию из 6 поражений
ФК Нива Винница

5 октября состоялись поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Винницкая Нива прервала серию из 6 поражений подряд, обыграв резервистов харьковского Металлиста 1925 (3:2).

Играющий президент винницкой команды Артур Загорулько сделал дубль и принес «Ниве» первую победу за длительный период.

На 87-й минуте подопечные Константина Ярошенко сравняли счет. После передачи Кобцова мяч в свой актив записал капитан Нивы Александр Борячук (2:2). Интересно, что его брат – экс-нападающий Шахтера Андрей Борячук – играет за первую клубную команду Металлиста 1925.

Казалось, игра завершится вничью, но хозяева вырвали победу. После подачи с углового от Кобцова сбросил мяч Борячук, а Загорулько своим ударом принес победу Ниве (3:2). Винницкая команда впервые за 7 туров набрала очки во Второй лиге.

Вторая лига. 9-й тур, 5 октября

12:00. Тростянец – Локомотив Киев – 0:1

Гол: Титаренко, 5

12:30. Скала 1911 Стрый – Реал Фарма Одесса – 3:1

Голы: Ралюченко, 2, Цуркан, 74, Лисовик, 84 – Барсуков, 86 (пен)

13:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Пробой Городенка – 1:1

Голы: Угринюк, 38 – Сикач, 2

14:30. Нива Винница – Металлист 1925-2 Харьков – 3:2

Голы: Загорулько, 45+1, 90+3, Борячук, 87 – Карпизин, 12, Обинайя, 44

15:00. Полесье-2 Житомир – Самбор-Нива-2 Тернополь – 4:1

Голы: Караман, 21, Бристрич, 45+3, 54, Матич, 50 – Довбецкий, 18

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

Послематчевые комментарии

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Адмир Бристрич (Полесье-2).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Матич (Полесье-2).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Адмир Бристрич (Полесье-2).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Караман (Полесье-2).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Довбецкий (Нива-2 Тернополь).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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