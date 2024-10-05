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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 13:09 | Обновлено 05 октября 2024, 13:58
69
0

Виталий РОМАН: «Александрия всегда была сильной командой»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Александрией»

05 октября 2024, 13:09 | Обновлено 05 октября 2024, 13:58
69
0
Виталий РОМАН: «Александрия всегда была сильной командой»
ФК Рух. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ против «Александрии»:

«Команда разобрала свою игру против «Колоса». Сейчас мы с позитивным настроем готовимся к матчу с «Александрией». Нам не важно на каком месте находится наш соперник, ведь основной акцент в подготовке мы делаем на своей игре. Если мы сконцентрируемся на своих действиях и качественно их выполним на поле, то сможем порадовать болельщиков «Руха».

«Александрия» всегда была сильной командой. Даже тогда, когда им не все удавалось, ведь «горожане» всегда демонстрировали интересный футбол. Сейчас «Александрия» начала получать положительный результат и находится на верхушке турнирной таблицы.

Мы много работаем на тренировках над действиями в атаке. Пытаемся воспроизвести это в матчах, но, к сожалению, нам это не всегда удается. Каждый игрок приложит усилия, чтобы исправить ситуацию и чтобы «Рух» мог создать и реализовать свои моменты в следующей игре».

Матч «Александрия» – «Рух» состоится 5 октября в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух Виталий Роман
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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