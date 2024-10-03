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WTA
03 октября 2024, 15:21 | Обновлено 03 октября 2024, 15:47
1126
0

Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае

Паула Бадоса выиграла у Чжан Шуай, Юлия Стародубцева уступила Коко Гофф

03 октября 2024, 15:21 | Обновлено 03 октября 2024, 15:47
1126
0
Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

3 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки.

Паула Бадоса в двух сетах справилась с Чжан Шуай. Китаянка на этих кортах сумела прервать серию из 24 поражений и успела добыть 4 виктории.

Представительница Украины Юлия Стародубцева, которая впервые выступила на тысячнике, не сумела одолеть 6-ю ракетку мира Коко Гофф.

Бадоса и Гофф ранее провели 5 очных поединков. Счет 3:2 в пользу испанки. Паула и Коко встретятся в субботу, 5 октября.

Завтра, 4 октября, в Пекине состоятся матчи 1/4 финала в верхней части сетки: Арина Соболенко – Каролина Мухова, Мирра Андреева – Чжэн Циньвень.

WTA 1000 Пекин. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Коко Гофф [4] – 6:2, 2:6, 2:6
Чжан Шуай – Паула Бадоса – 1:6, 6:7 (4:7)

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Юлия Стародубцева Чжан Шуай Коко Гофф Каролина Мухова WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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