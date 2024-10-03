Сыграет с Гофф или Стародубцевой. В Пекине есть первая полуфиналистка
Паула Бадоса оказалась сильнее Чжан Шуай
Испанская теннисистка Паула Бадоса (№19 WTA) стала участницей полуфинала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
В 1/4 финала испанца добилась победы над Чжан Шуай (№595 WTA) в двух сетах за 1 час 25 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала
Чжан Шуай (Китай) – Паула Бадоса (Испания, 15) – 1:6, 6:7 (4:7)
Это была первая в истории очная встреча соперниц.
В полуфинале Бадоса встретится с победительницей встречи Юлия Стародубцева – Коко Гофф.
Ранее букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф.
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