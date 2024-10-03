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WTA
03 октября 2024, 11:42 | Обновлено 03 октября 2024, 11:57
269
0

Сыграет с Гофф или Стародубцевой. В Пекине есть первая полуфиналистка

Паула Бадоса оказалась сильнее Чжан Шуай

03 октября 2024, 11:42 | Обновлено 03 октября 2024, 11:57
269
0
Сыграет с Гофф или Стародубцевой. В Пекине есть первая полуфиналистка
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№19 WTA) стала участницей полуфинала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/4 финала испанца добилась победы над Чжан Шуай (№595 WTA) в двух сетах за 1 час 25 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала

Чжан Шуай (Китай) – Паула Бадоса (Испания, 15) – 1:6, 6:7 (4:7)

Это была первая в истории очная встреча соперниц.

В полуфинале Бадоса встретится с победительницей встречи Юлия Стародубцева – Коко Гофф.

Ранее букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф.

По теме:
Андердог. Букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф в Пекине
Юлия Стародубцева – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известна все участницы 1/4 финала престижного турнира в Пекине
Паула Бадоса WTA Пекин Чжан Шуай
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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