Сыграет с Гофф или Стародубцевой. В Пекине есть первая полуфиналистка

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№19 WTA) стала участницей полуфинала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/4 финала испанца добилась победы над Чжан Шуай (№595 WTA) в двух сетах за 1 час 25 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала

Чжан Шуай (Китай) – Паула Бадоса (Испания, 15) – 1:6, 6:7 (4:7)

Это была первая в истории очная встреча соперниц.

В полуфинале Бадоса встретится с победительницей встречи Юлия Стародубцева – Коко Гофф.

Ранее букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф.