Андердог. Букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф в Пекине
Юлия и Коко разыграют путевку в полуфинал супертурнира
3 октября состоится встреча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине между украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (№115 WTA) и американкой Коко Гофф (№6 WTA).
Согласно мнению экспертов, фаворитом предстоящего матча является Гофф. Ее вероятная победа оценена коэффициентом 1,20.
Шансы Стародубцевой на выигрыш у американки имеют коэффициент 4,95.
Встреча Юлия Стародубцева – Коко Гофф должна начаться 3 октября примерно в 04:00 по киевскому времени.
Ранее Стародубцева прокомментировала свое успешное выступление на турнире в китайской столице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 4-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую
Андрей не сыграет в ближайших матчах сборной