Андердог. Букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф в Пекине

3 октября состоится встреча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине между украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (№115 WTA) и американкой Коко Гофф (№6 WTA).

Согласно мнению экспертов, фаворитом предстоящего матча является Гофф. Ее вероятная победа оценена коэффициентом 1,20.

Шансы Стародубцевой на выигрыш у американки имеют коэффициент 4,95.

Встреча Юлия Стародубцева – Коко Гофф должна начаться 3 октября примерно в 04:00 по киевскому времени.

Ранее Стародубцева прокомментировала свое успешное выступление на турнире в китайской столице.