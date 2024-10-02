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  4. Андердог. Букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф в Пекине
WTA
02 октября 2024, 09:41 | Обновлено 02 октября 2024, 09:43
237
0

Андердог. Букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф в Пекине

Юлия и Коко разыграют путевку в полуфинал супертурнира

02 октября 2024, 09:41 | Обновлено 02 октября 2024, 09:43
237
0
Андердог. Букмекеры оценили шансы Стародубцевой против Гофф в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

3 октября состоится встреча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине между украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (№115 WTA) и американкой Коко Гофф (№6 WTA).

Согласно мнению экспертов, фаворитом предстоящего матча является Гофф. Ее вероятная победа оценена коэффициентом 1,20.

Шансы Стародубцевой на выигрыш у американки имеют коэффициент 4,95.

Встреча Юлия Стародубцева – Коко Гофф должна начаться 3 октября примерно в 04:00 по киевскому времени.

Ранее Стародубцева прокомментировала свое успешное выступление на турнире в китайской столице.

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WTA Пекин Юлия Стародубцева азарт котировки букмекеров Коко Гофф
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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